天剛資訊內線交易案檢調4路搜索 現任董座300萬元交保

記者楊佩琪／台北報導

上櫃公司天剛資訊（5310）爆內線交易。檢調獲報，現任董事長張申曄及時任黃姓財務長等人於2021年3月間，涉嫌利用董事會決議私募發行普通股利多消息，於重大訊息發布前，以親友等人帳戶買賣股票，已實現獲利及擬制性獲利超過百萬。檢調6日兵分4路搜索、傳喚，訊後張申曄獲300萬元交保。

天剛資訊於2021年3月30日發布重大訊息，決議以每股10元私募發行1500萬股普通股，應募人為春豐國際有限公司。用以充實營運資金，健全公司整體財務結構、強化資金靈活調整彈性。預計可支應營運所需資金、償還借款降低負債比。

檢調接獲舉報，重訊發布前，時任春豐公司應募人的天剛資訊現任董事長張申曄，涉嫌與父親、父親的羅姓女友人等人，於禁止交易期間買進天剛股票，重訊發布後賣出，套利數百萬元。

另天剛前黃姓財務長也和一黃姓友人等人，於禁止交易期間買進股票，擬制性獲利上百萬元。

