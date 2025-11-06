天剛資訊張姓董事長涉內線交易！檢調4路搜索約談5人

天剛資訊張姓董市長涉內線交易遭約談。（圖／翻攝畫面）

天剛資訊高層因為涉嫌4年前在公司辦理私募期間，同步進場買股，待重訊公告後在脫手股票賺進價差，獲利估計高達數百萬元，涉犯內線交易罪。台北地檢署今（11月6日）指揮調查局搜索張姓董事長等人住所，並約談張男以及其父親等5人到案說明以釐清案情。

天剛資訊於2021年3月30日發布重大消息，而當時身為天剛資訊大股東的春豐國際應募人的張姓董座，疑似透過其父親以及父親友人羅姓女子在消息釋出以前買進股騙，大賺數百萬元。當時的黃姓財務長也透過友人證券帳戶買進股票獲利百萬元。

廣告 廣告

台北地檢署檢察官姜長志今日指揮調查局搜索張男以及黃男住處等，並約談張男以及其父親等5人到案說明以釐清案情，目前全案正朝向違反「證券交易法」的內線交易罪進行偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍

「鳳凰」颱風生成 這2日影響台灣最劇烈恐達中颱

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣