天剛資訊涉內線交易 董事長3百萬元、父500萬交保

天剛資訊董事長（左）父親（右）涉內線交易遭搜索。（圖／TVBS）

上櫃公司「天剛資訊」爆發內線交易案件，檢調單位已擴大調查範圍，對董事長等5名被告進行搜索，共計搜查4處住所。案情調查顯示，天剛資訊在4年前發布董事會決議私募普通股的重要消息前，相關人員疑似利用親友帳戶購買股票，獲利數百萬元。經檢方約談後，張姓董事長以300萬元交保，其父親則以500萬元交保。檢調單位表示將持續追查，不排除有更多公司內部人員涉案。

天剛資訊涉及內線交易案件正在持續調查中。調查過程中，多名相關人士在調查局人員陪同下進入台北地檢署接受約談。其中，走在前方手握手機的男子是天剛資訊張姓董事長的父親，而後方戴著口罩、不斷將帽沿壓低的男子則是張姓董事長本人。檢方指出，北檢已指揮搜索5名被告共4個住居所，並通知其他被告到案說明。除了張姓董事長及其父親外，穿灰色連帽外套、戴口罩的天剛資訊財務長也被約談到案。

據了解，天剛資訊在4年前發布董事會決議私募普通股的重要消息，但相關人員涉嫌在消息公布前，以親友的帳戶購買股票，藉此套利數百萬元。黃姓財務長也被指控利用朋友的證券帳戶買進股票，雖然調查中沒有查到實際出售紀錄，但根據持股價差推算，同樣可獲利上百萬元。這兩組人馬都涉嫌內線交易，因此遭到檢調單位搜索約談。6日晚間，張姓董事長以300萬元交保，他的父親則以500萬元交保。檢調單位表示，將持續擴大追查，不排除有更多公司內部人士涉及此案。

