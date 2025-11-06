天剛資訊爆內線交易遭檢調搜索 董座獲300萬交保

上櫃公司天剛資訊驚傳內線交易，台北地檢署今（6）指揮台北市調處兵分4路執行搜索行動，董事長張申曄與父親及公司前財務長等5人遭約談，晚間9時許張複訊結束獲300萬元交保。

天剛資訊內線交易案董事長張申曄（後）獲300萬交保。（圖／翻攝畫面）

檢調調查，「天剛資訊」（5310）於2021年3月發布私募普通股消息，董事長張申曄涉嫌透過父親張超俊及羅姓女子等人在發布消息發前進場買股，財務長黃清俊也利用他人帳戶買進，2人不法獲利均高達數百萬，傍晚被依違反證券交易法移送台北地檢署。

晚間9時許承辦檢察官複訊後，諭令張申曄300萬元交保候傳，另張父、黃男等人仍在訊問中。

