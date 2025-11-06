天剛資訊爆內線交易！董事長300萬交保

台北地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）





上櫃公司天剛資訊張姓董事長4年前涉嫌內線交易，買賣股票獲利數百萬元，台北地檢署6日指揮調查局，搜索董事長和他父親等人住處，並約談他們和前財務主管等5人到案。經過檢方複訊，張姓董事長晚間3百萬交保，他的父親則是5百萬交保。

天剛資訊董事長和他的爸爸被調查局人員帶到台北地檢署進行複訊，他戴著黑色鴨舌帽還有口罩，看到媒體拍攝抬手擋住臉，不想曝光。

檢調獲報，張姓董事長涉嫌在4年前公司辦理私募期間，同步進場買股，等重訊公告後再陸續出脫，估計獲利數百萬元，涉嫌內線交易罪，時任天剛財務主管的黃姓男子，也疑似提前進場買股，擬制性獲利上百萬元。

台北地檢署6日指揮調查局搜索董事長父子等人住處，並約談他們和前財務主管等5人到案釐清，張姓董事長和父親分別300萬500萬交保，前財務主管和黃姓友人則各20萬30萬交保，還有一名羅姓友人請回。全案朝，證券交易法，內線交易罪嫌方向偵辦中。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

