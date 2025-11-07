天剛資訊爆內線交易 董座父子檔800萬交保
上櫃公司「天剛資訊」爆出內線交易，買賣股票獲利數百萬元，台北地檢署6日持搜索票，兵分四路搜索董事長張申曄，以及他的父親張超俊等5名被告住處，並通知5人到案，依違反證交法偵辦，董事長張申曄晚間複訊後300萬交保，父親張超俊為實際操盤者，諭知500萬元交保。
※未經判決確定者，應推定為無罪
台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心
