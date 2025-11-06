天剛資訊董座張申曄涉內線交易！ 檢約談後300萬交保

天剛資訊張姓董市長涉內線交易遭約談。（圖／翻攝畫面）

天剛資訊高層因為涉嫌4年前在公司辦理私募期間，同步進場買股，待重訊公告後在脫手股票賺進價差，獲利估計高達數百萬元，涉犯內線交易罪。台北地檢署今（11月6日）指揮調查局搜索董事長張申曄等人住所，並約談張申鍱以及其父親等5人，最後張申曄以300萬交保，其父親張超俊500萬交保、黃清俊20萬交保，黃姓友人30萬交保，羅姓友人請回。

天剛資訊於2021年3月30日發布重大消息，而當時身為天剛資訊大股東的春豐國際應募人的董座張申曄，疑似透過其父親以及父親友人羅姓女子在消息釋出以前買進股騙，大賺數百萬元。當時的黃姓財務長也透過友人證券帳戶買進股票獲利百萬元。

台北地檢署檢察官姜長志今日指揮調查局搜索張男以及黃男住處等，並約談張男以及其父親等5人到案說明以釐清案情，而後張申曄以300萬交保，其父親張超俊500萬交保、黃清俊20萬交保，黃姓友人30萬交保，羅姓友人請回。目前全案正朝向違反「證券交易法」的內線交易罪進行偵辦。

