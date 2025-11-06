天剛辦理私募2股勢力靠內線賺數百萬 檢調4路搜索現任董座遭約談

台北地檢署。呂志明攝



上櫃公司天剛資訊(股票代號：5310)在4年公開辦理私募普通股時，當時的應募人、現為天剛董事長的張姓男子，與時任天剛財務長的黃姓男子，各自設立群組，利用親友人頭帳戶偷買股票，2股勢力的不法獲利各約數百萬元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官姜長志，今(11/6)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索張姓、黃姓等5名被告共計4處住居所執行搜索，時通知5人到案釐清案情，全案朝涉犯《證券交易法》內線交易罪方向偵辦。

廣告 廣告

2021年3月30日，天剛資訊為了充實營運資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，預計可支應營運所需資金、償還借款以降低負債比率、強化整體財務結構、及提升營運效能，進行私募普通股，並經董事會決議通過，在公開資訊觀測站發布重訊。

當時公告已洽定的應募人為春豐國際有限公司，私募普通股1500萬股，私募額度以不超過4.5億為限。

檢調查出，現為天剛董事長，當時為實際應募者的張姓男子，在消息公開前，涉嫌與父親及父親的女性友人設立群組，張男再透過父親及羅女的帳戶買進天剛股票，待消息公開後再賣出，不法獲利數百萬元。

另外，時任天剛財務長黃男，也透過黃姓友人買進天剛股票，擬制性獲利達數百萬元。

更多太報報導

又爆爭議！醫師林思宏吃燒肉嫌隔壁太吵 揍人還嗆「我是禾馨集團」

主動式ETF規模跨過820億！00981A將挑戰300億大關貢獻1/3

全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬