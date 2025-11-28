《天劫倒數2》原班人馬回歸！末日5年後災難才真正開始
2020年《天劫倒數》中蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後，苦難尚未終結。面對日益險峻的極端氣候環境，蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。究竟他們能否在末日危機中存活？還是災難性的輻射風暴，和危機四伏的地表會先致他們於死地？《天劫倒數2：大遷徙》即將上映。
《天劫倒數2：大遷徙》將由原班人馬強勢回歸。傑瑞德巴特勒會繼續不惜一切代價，守護他最寶貴的家人；「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳也將回鍋飾演艾利森蓋瑞提，在後末日的背景下與丈夫還有兒子尋找生機。和粉絲一樣興奮的還有導演雷克羅曼沃，去年他就於個人Instagram上轉發《天劫倒數》續集的消息，表示自己「迫不及待想要開拍」，期望續集能延續《天劫倒數》當年的好口碑與票房佳績！
談到拍攝過程，莫蓮娜芭卡琳坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。我們大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島取景。體力和精神上都讓人筋疲力盡。」她表示《天劫倒數》中的角色都寫得很好，觀眾可以看到他們在彼此生命中的軌跡：「我覺得這部電影有很多精彩之處，講述了一個家庭努力求生的故事，結果也非常成功，這是它能拍續集的原因。我很想親自看看續集！」莫蓮娜透露這集電影將會更加著墨於核心理念——蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。
以《玩酷世代》「萊恩」一角為人所知，同時也是莫蓮娜芭卡琳丈夫的美國演員班麥肯錫表示據他所知，《天劫倒數2：大遷徙》將故事提升到了一個全新高度：「第二集更具全球視野，你知道，他們是在歐洲拍攝。更加宏大、更加震撼。非常精彩，有很多特技動作。」讓《天劫倒數》的粉絲們期待不已！
導演雷克羅曼沃將《天劫倒數2：大遷徙》視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章，受訪時透露他一直希望《天劫倒數》能以二部曲的形式講述災難和重建的故事：「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向。（你會把它稱為續集嗎？）是沒錯，但對我來說這一集更像是這個故事的最終章。」《天劫倒數2：大遷徙》2026年1月全台上映。
