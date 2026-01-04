《天劫倒數2：大遷徙》傑瑞德巴特勒再踏危險旅程

記者王丹荷／綜合報導

傑瑞德巴特勒等原班人馬攜手回歸《天劫倒數2：大遷徙》，面對日益險峻的極端氣候環境，被迫再次踏上未知的危險旅程，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。導演雷克羅曼沃受訪時感性表示：「這樣的電影對我們來說意義非凡，也希望對許多人來說同樣重要。因為我們這種類型的電影現在正逐漸消失，需要人們真正擁抱這些電影的戲院體驗！走進影院，買上1桶爆米花，享受2個小時的樂趣。」

2020年《天劫倒數》中蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到5年後，苦難尚未終結。預告中位於格陵蘭的避難所遭逢強烈地震，迫使傑瑞德巴特勒帶著妻兒逃難、翻山越嶺找生機。途中經過末日倖存者的聚落、還得橫跨由簡陋繩橋連繫的裂谷，蓋瑞提一家得憑著勇氣和意志找出一線生機…

廣告 廣告

片中傑瑞德巴特勒會繼續不惜一切代價，守護他最寶貴的家人；「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳也回鍋飾演艾利森蓋瑞提，第一集的結尾暗示世界各地的避難所都在為重返地面做準備，只是回歸後的世界將會截然不同，不僅是因為毀滅，更是因為地理環境本身已經改變了，劇組特別取景冰島和英國倫敦及近郊，升級的動作場面讓莫蓮娜芭卡琳直言拍攝非常艱辛：「感覺就像是1場疲憊、奔跑和哭泣的噩夢，和第1集很像。」也透露這集將更加著墨於核心理念—蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。

《天劫倒數2》也沒有略過倖存者長時間待在掩體裡對心理的影響，導演雷克羅曼沃分享：「我們遵循科學，讓時間流逝。直到人們意識到被囚禁在地下多年，會對人的心理造成怎樣的影響？當他們被迫遷徙，試圖尋找新的生存之地時，這些創傷又會如何影響他們？1個7、8歲的小男孩，現在13、4歲了，他的青少年時期除了水泥牆和地下之外一無所知，他的生活會是怎樣的？ 這些都是我們想要探討的問題。」

導演雷克羅曼沃和傑瑞德巴特勒曾合作過《全面攻佔3：天使救援》、《天劫倒數》和《坎達哈行動》多部代表作，被問及合作融洽的關鍵？雷克羅曼沃說：「我們倆都很固執，也很熱情。我們都熱愛這種類型的電影，喜歡在非凡的境遇中展現真實的人性。我們都喜歡那種扣人心弦的動作場面；他知道我力求真實。」「當人們問我，我的動作片有什麼特點時，我希望能賦予觀眾情感上的完整性，讓他們對動作本身產生共鳴。如果角色感到興奮，我希望觀眾也能和他們一起興奮，因為你們能對他們的經驗起共鳴。如果他們恐懼萬分，我希望觀眾也能感受到那種恐懼和害怕。」《天劫倒數2：大遷徙》1月9日全臺上映。

《天劫倒數2：大遷徙》傑瑞德巴特勒繼續守護最寶貴的家人。（車庫娛樂提供）

《天劫倒數2：大遷徙》蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程。（車庫娛樂提供）

《天劫倒數2：大遷徙》倖存者們翻山越嶺找生機。（車庫娛樂提供）