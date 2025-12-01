一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
長期飲酒會加速腦部退化，讓失智提早上門。（圖片來源／freepik）
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。
52歲的林老闆（化名）是一位生意人，交友廣闊、應酬頻繁，長年下來一天常常喝掉十多罐啤酒，或是半瓶威士忌，甚至習慣靠酒助眠。起初只是偶爾忘記事情，但漸漸出現記憶力明顯缺損，工作上判斷不再精準，連帶影響公司經營，壓力與債務也接踵而來。在家人的陪伴下，他到松德院區就醫。經過臨床詳細問診、認知功能測驗以及影像學檢查，確診為「酒精性失智症」。所幸及早接受戒酒藥物治療、動機式晤談與團體治療，停酒3個月之後，林老闆的記憶力與工作表現得以逐漸部分改善，避免了進一步惡化。
飲酒者為何有比較高失智風險？
酒精代謝物，乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能 ，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。
根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒），是一個確定的失智症危險因子。2024年國際知名期刊《The Lancet》收錄30萬位飲酒者資料更顯示，飲酒與失智症發生有其因果關係。
除了直接的神經毒性，酒精也會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，病人可能出現眼球運動異常、步態不穩（導致跌倒）、嚴重的失憶與虛談症狀，讓病人與家屬承受沉重照護壓力。松德院區成癮防治科呼籲：
1. 酒精不是保健品，「長期飲酒會增加失智風險」，並非小酌無害。
2. 若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，及早戒酒最能降低傷害。
3. 若發現親友出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助。
臺北市立聯合醫院松德院區提供完整的酒癮評估、藥物治療及心理治療服務，幫助民眾擺脫酒精帶來的健康威脅，守護自己與家人的腦部健康。
原文作者為台北市立聯合醫院松德院區 成癮防治科 洪研竣 醫師
