一天只吃兩餐真的會瘦？前衛福部次長王必勝甩肉17公斤 醫解析成功關鍵
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】前衛福部次長王必勝近日在社群分享減重成果，7個月從92公斤瘦到75公斤，自嘲從「油雞」變「土雞」引發關注。他從113年9月開始執行減重計畫，採用一天兩餐加規律運動，早餐固定吃一片吐司配咖啡，晚餐減量但正常吃，並每天量體重追蹤。王必勝強調自己不是減重專家，但這套方法讓他成功達標且沒復胖。
單純重訓難減脂肪！ 專家建議有氧運動才是減脂效率最高選擇
減重的核心原則是「消耗大於攝取」，國泰醫院內分泌新陳代謝科黃莉棋主任建議每週減0.5到1公斤最健康，而王必勝的做法正符合這個標準；他原本設定每週減1公斤，後來調整為每週0.5公斤，發現更容易堅持。現代人都知道減重要搭配運動，才能健康瘦，惟若單純重訓還是不會減少體重或脂肪，有氧運動的減脂效果仍較為明顯。
不過重訓對維持肌肉量很重要，尤其老年人做有氧加重訓的複合運動，整體身體功能改善最佳。黃莉棋主任提醒若主要目標是減脂，則快走、慢跑、游泳等有氧運動效率最高，再搭配重訓維持肌肉量。
飲食控制上，王必勝的「一天兩餐」是間歇性斷食的一種方式。黃莉棋主任建議每天減少500大卡攝取，約可達到每週減0.5公斤並減少精緻澱粉、油炸物和不碰零食含糖飲料等高油高油，還要學習慢慢吃仔細品嚐食物，避免囫圇吞棗的是攝取過多熱量。
每日量體重掌握減重節奏 減5%體重可降低糖尿病與心血管風險
黃莉棋主任提醒「勤量體重」或可固定測體脂率，如此定期監測能提高對飲食運動的覺察，體重回升時立刻調整。前期需頻繁監測確認方法有效，習慣養成後可以較為放鬆。其實減重不僅只是為了外表，更是為健康生活，許多研究都證實減輕5%體重，就能改善血糖血脂、降低糖尿病和心血管疾病風險。
黃莉棋主任建議想減重的朋友要有王必勝的「先緊後鬆」原則，開始時動機強多努力，看到成果後再穩定。減重最難的不是開始而是持續，重點是找到可以維持一輩子的健康生活方式，當減重成為日常習慣而非短期任務，維持理想體重就不再是難事。
