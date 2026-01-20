一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇

藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現代人補腦的最佳選擇之一。

藍莓可提升認知表現與動脈彈性

2020年《European Journal of Nutrition》研究指出，連續12周攝取藍莓可提升長者認知表現與動脈彈性，可透過提升血流改善大腦功能。另外，《Nutrients》於2025年發表的動物實驗也發現，藍莓補充能降低發炎指數如TNF-α、強化抗氧酶活性，改善行動與記憶功能。這兩項研究分別從人體與動物模型出發，皆證實藍莓可透過提升血管彈性、降低神經發炎與氧化壓力，進一步支持大腦健康與延緩認知退化。建議每日攝取量為50至75克，約1/2至1杯，連續攝取效果最佳。

廣告 廣告

藍莓抗老、護心還能控糖

除了補腦，藍莓還含有豐富的維生素C、維生素K和膳食纖維，可提升免疫力、強化骨骼和幫助腸道與控糖。根據2025年《J Nutr》發表的報告顯示，藍莓富含類黃酮與酚酸，不僅具有高度抗氧化力，還能在多重層面對抗慢性病風險。研究指出，這些成分能有效降低血液中的總膽固醇與壞膽固醇（LDL），同時穩定血壓、改善胰島素敏感度，是對抗代謝綜合症與糖尿病的重要輔助因子。

此外，2021年《Nutr Res》發表的系統回顧與薈萃分析，整合18項隨機對照試驗的結果顯示，無論是使用藍莓果實、汁液還是萃取物，只要持續補充藍莓，都能顯著降低舒張壓與血脂指標，雖然對體重與血糖的影響不一，但在改善心血管與代謝健康方面具備穩定功效。這兩篇研究分別從臨床試驗與整合分析切入，清楚指出藍莓可協助調節血壓、血脂與胰島素反應，是預防代謝症候群與慢性病的實證型水果選擇。

看更多：藍莓營養超強12功效！藍莓一天吃多少粒？藍莓清洗和禁忌

藍莓有助抑制脂肪堆積和發炎

2025年在《Mol Nutr Food Res》發表的細胞實驗結果顯示，使用野生藍莓的多酚代謝物（如異阿魏酸、香草酸與丁香酸）處理脂肪細胞，發現可有效抑制脂肪酸合酶（FASN）表現，並顯著提升抗氧化酵素HO-1的活性。這些作用共同指向藍莓在抗脂肪堆積與抑制發炎反應上的潛力，為其抗肥胖效益提供了科學基礎。此研究從細胞代謝層面補足實證，說明藍莓不只對血脂與血糖有益，還能深入干預脂肪生成與氧化壓力，對體重控制與慢性病管理更具價值。

看更多：早餐推薦吃什麼？美國營養師大推12種食物 防癌、胰島素阻抗、黃斑部病變

藍莓營養發揮最大值的3時段吃法

薛曉晶建議，可以在早上搭配燕麥、堅果製成活力滿分的早餐碗；下午搭配腰果，比甜點更提神且不爆糖；晚上可以將冷凍藍莓加入氣泡水中，製成抗氧睡前水果茶。根據《Nutr Res》於2023年發表的綜述，藍莓中的花青素代謝物能透過多重機制保護心血管，包括提升一氧化氮生物可利用度、改善血管擴張能力，以及減少與動脈硬化相關的內皮細胞發炎反應。研究亦指出，這些生理作用在與其他抗發炎飲食（如地中海型飲食）搭配時效果更加顯著，顯示藍莓能作為整體飲食策略中的有力輔助角色。也因此，由地中海飲食所延伸的「MIND飲食」中，藍莓佔據了非常重要的角色。

營養師整理最有效吃藍莓方式

薛曉晶總結，一天攝取50至75克藍莓為佳，搭配脂肪類食物（如堅果、優格）吸收更好，可冷凍保存不失營養。但要避免與高糖甜點（如藍莓起司蛋糕）一起吃，糖尿病者也建議控制在1份水果內並計入總醣量。

看更多：櫻桃、藍莓、綠葡萄、黃肉蟠桃都變便宜了！最新優惠價格快買

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

更多健康2.0報導

天冷血壓狂飆擋不住？恐剩8°C急凍！藥師示警：做對「這3件事」才能救命

買菜注意！台中公布農藥殘留10大蔬菜 這蔬菜違規率飆3成

鈣片白吃了？骨頭要硬先補1營養！缺了它 鈣質無法分配恐釀血管鈣化



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章