一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現

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近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。

邱正宏強調，蛋黃更是雞蛋營養精華所在，許多人因擔心膽固醇而不吃蛋黃，其實反而錯失大量重要營養素。 （圖／ 小麥的健康筆記 ）

邱正宏表示，以前營養學界建議每日膽固醇攝取量不要超過300毫克，而一顆雞蛋就含有約270至280毫克膽固醇，因此才會有一天只能吃一顆蛋的說法。然而近年研究發現，食物中的膽固醇並不會完全被人體吸收，人體膽固醇的高低更與肝臟代謝有密切關係，因此雞蛋對血液膽固醇的影響沒有想像中那麼大。

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邱正宏破解膽固醇迷思 蛋黃其實是營養寶庫

此外，雞蛋富含完整蛋白質、卵磷脂及多種維生素與礦物質。研究指出，每週吃蛋超過5天的人，罹患阿茲海默症的風險可能降低27%。邱正宏強調，蛋黃更是雞蛋營養精華所在，許多人因擔心膽固醇而不吃蛋黃，其實反而錯失大量重要營養素。

名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆。 （圖／ 小麥的健康筆記 ）

不過，邱正宏也提醒，雞蛋雖然營養豐富，卻並非吃越多越好。根據統合17篇醫學文獻的研究顯示，若每天食用3顆雞蛋並持續30天，血液中的低密度脂蛋白（LDL）有上升趨勢，可能增加未來心血管疾病風險。因此，想靠一天吃5至8顆蛋來刺激生髮，未必適合所有人。

名醫揭吃蛋真相 一天狂吞8顆想生髮恐賠上心血管健康

邱正宏解釋，毛髮生長除了需要蛋白質作為原料，還需要生長因子與荷爾蒙等調控機制。若掉髮原因來自荷爾蒙問題，單靠大量吃蛋並無法有效改善。綜合現有研究與臨床經驗，他建議一般民眾每日總蛋量控制在3顆以內較為理想，同時搭配均衡飲食與多元蛋白質來源，才是真正健康之道。

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一天可以吃幾顆蛋? 吃蛋不會增加膽固醇 還可以從頭補到腳 但千萬不要這樣吃雞蛋!【#小麥的健康筆記】‪@中天電視 ‪@健康我+1

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