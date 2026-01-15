一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。
李思賢醫師在粉專分享，雞蛋幾乎是自然界中營養密度與豐富度最高的食物，難以找到第二種能與之匹敵的食材。每顆雞蛋不僅含有6至7克蛋白質，更囊括脂溶性維生素A、D、E、K，以及B群和一般食物難以攝取的硒。
針對許多人因擔心膽固醇而選擇只吃蛋白、捨棄蛋黃的做法，李思賢強調這是錯誤觀念。他解釋，蛋白僅能提供純粹的優質蛋白，蛋黃才是營養密度的核心所在。蛋黃富含對細胞膜結構、神經傳導至關重要的膽鹼，對老人與小孩尤其不可或缺，且雖然膽固醇含量高，但同時含有卵磷脂，有助於乳化脂肪與代謝，「捨棄蛋黃，對我來說等於捨棄了這顆雞蛋大部分的價值。」
關於每日雞蛋攝取量的問題，李思賢在過往的衛教文章中提到，根據美國飲食指南，每公斤體重建議攝取1.2至1.6公克的蛋白質。以他個人體重換算，一天甚至可以吃到10顆蛋，但他通常不會這麼做，理由是只吃雞蛋太容易飽了，會吃不下其他營養食物，而一天吃4至6顆都是可以接受的。
李思賢進一步解釋，對於早餐吃一顆水煮蛋的患者，他之所以會建議多吃一點，是因為一顆蛋的蛋白質僅6至7克，對於消化功能剛發展的嬰兒，或是消化功能退化的長輩而言，「1顆雞蛋能吸收的蛋白質絕對是連這個量都不到」。
李思賢也提醒，若民眾屬於吃很多膽固醇數值就會升高的特殊體質，仍要注意膳食膽固醇的攝取。至於如何得知體質，他建議只能多檢驗、觀察自身膽固醇與飲食的關係，若行有餘力，進行膽固醇基因檢驗是更建議的方式。
