一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」

過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。





蛋的真正營養核心在蛋黃。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

李思賢在個人臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」分享，雞蛋是自然界中極少數兼具高營養密度與高吸收率的蛋白質來源，一顆蛋僅有6到7克蛋白質，對多數成人來說其實遠遠不夠，一天吃到4到6顆都屬於可以接受的範圍。雞蛋不只含有優質蛋白，還集中了脂溶性維生素A、D、E、K、B群，以及一般食物較難攝取到的硒。不少人因為擔心膽固醇，選擇只吃蛋白、不吃蛋黃，但他直言這是錯誤觀念，因為蛋白只是蛋白質來源，真正的營養核心在蛋黃。蛋黃富含膽鹼，與細胞膜結構與神經傳導密切相關，對長輩與成長中的孩子特別重要；即便膽固醇含量高，也同時含有卵磷脂，有助脂肪代謝，捨棄蛋黃等於放棄這顆雞蛋的大部分價值。

早餐只吃3顆水煮蛋不夠？醫公開「最營養數量」：不用擔心膽固醇超標

李思賢指出一般成年人一天吃4到6顆雞蛋都屬於可以接受的範圍。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

至於一天到底能吃幾顆蛋，李思賢引用美國飲食指南說明，建議每公斤體重每日攝取1.2到1.6克蛋白質，以他自己的體重換算，一天甚至可以吃到10顆蛋，但實務上不會這麼做，因為只吃雞蛋容易過飽，反而影響其他營養攝取。他也補充，人體內約7到8成的膽固醇是肝臟自行合成，並非完全來自飲食，不過若屬於吃高膽固醇食物就容易數值上升的體質，仍需特別留意，建議透過定期檢驗觀察，或進一步做膽固醇基因檢測，更能了解自己的狀況。





