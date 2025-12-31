天后再出招！ Jolin首攻大巨蛋召喚「30m巨蟒」開唱

台北市 / 台北報導

天后蔡依林，昨（30）日晚間首度攻進台北大巨蛋，吸引近4萬名粉絲朝聖。開場時磅 礴 音樂加上巨型慶典公牛巡場，讓粉絲讚嘆，根本是奧運開幕式等級的開場，接著Jolin以蒙面方式驚喜現身，中間更站在30公尺長的巨蟒頭上，繞場唱跳，演唱會的每個橋段，都讓粉絲們好驚豔，演唱會的音樂總監社群分享，也提到這場演唱會的「各種難度真的扯」。

磅礡的樂聲響起，拉開演唱會序幕，慶典公牛率先出場，揭開面具那一刻，粉絲們尖叫歡呼，迎接他們的天后，歌手蔡依林「SEVEN」，歌手蔡依林「SEVEN」說：「那些純真信仰，那些無邪思想，在你手中坍塌。」

蔡依林新巡演PLEASURE，盛大開場帶給粉絲們，聽覺及視覺震撼，被大讚根本是奧運開幕式等級，歌手蔡依林「美杜莎」說：「我是你藏在心裡那朵薔薇，美得再傾城，也得不到祝福。」30公尺巨蟒出現在大巨蛋，實在太瘋狂，Jolin彷彿化身蛇之女王，氣勢十足站上「慾望巨蟒」，又唱又跳完美駕馭。

歌手蔡依林「DIY」說：「Do it yourself，DIY，D-I-Y。」不只能唱也很能跳，蔡依林與36名外國舞者共舞，穿梭在禁忌樂園中，俯瞰視角舞蹈編排，讓人看得目不轉睛，每一幕都不想錯過，歌手蔡依林「I'm Not Yours」說：「Hey I wanna rule my world, I don't wanna be your girl, And I just wanna be myself, I'm not your girl.」

Jolin首度攻進大巨蛋，每個橋段都讓粉絲讚嘆，演唱會以寓言故事串場，搭配三十項巨型道具，公牛巨蟒金豬飛馬，20隻奇幻動物接連登場，整場演唱會總計斥資九億，突破歷史新高。

而她的演唱會音樂總監，也在社群上發文，直言這場演唱會難度「真的扯」，首場演唱會好評如潮，也讓粉絲們更加期待，接下來Mommy，還會帶來什麼驚喜。

