天后出嫁前也住宏福苑！見「鄰居長輩罹難」悲慟發聲：無法言喻的沉重
娛樂中心／綜合報導
香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，造成嚴重死傷。香港天后謝安琪日前透過社群沉痛發聲，表示宏福苑是她從小成長的地方，她難以接受昔日家園被惡火吞噬，見到鄰居、長輩葬送火場，謝安琪更哀戚寫道：「我的心痛是無法言喻的沉重。」
謝安琪11月30日發文透露，她自小住在宏福苑，直到出嫁前都未曾離開，宏福苑對她來說不僅是成長的家園，更承載了她的青春記憶，「眼見過往居住的單位、和各位看著我長大、愛惜我、關心我的街坊的家被吞噬，數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」
謝安琪回憶起街坊的哭泣聲與受困者的呼救，向奮不顧身衝往火場的消防員致敬，感謝他們無私的奉獻與不眠不休的奔波，更特別向在任務中不幸殉職的消防員何偉豪先生家屬致以深切慰問，並為仍在醫院治療的消防隊員送上誠摯的祝福。
雖然火勢得以撲滅，謝安琪深知災後復原是一條漫長的路，「那些失去家園、身心受創的，未來尚有漫漫長路要走，以及無數挑戰需要面對，我們的支持，不應只停留在這一刻。」謝安琪表示，每個舉動、每份心意凝聚起來，都是支撐受創家庭走下去的力量，呼籲外界能將此刻的傷痛轉化為長久的承諾，「創傷需要時間修復，而我們，願意同行陪伴。」
更多三立新聞網報導
香港惡火釀65死...aespa出手捐201萬！中國籍成員寧寧沉痛發聲
嫁富二代突消失半年！36歲女星無預警宣布當媽：多了兩隻小小的腳丫
專訪／李進良愛女Emma獻處女秀！温昇豪給「超高分評價」洩父女私下暱稱
「趙露思哥哥」台上被強吻！恐怖畫面全放送 網嚇瘋：詭異的像AI
其他人也在看
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婚禮再等等／獨家！閃兵壞好事 陳柏霖、庭瑄紐西蘭婚禮延期
陳柏霖原訂今年底在紐西蘭舉辦小型婚宴，迎娶愛情長跑13年的庭瑄，但因涉入閃兵案，只能暫緩計畫。據本刊接獲線報，陳柏霖最近很心煩，不只等待閃兵案後續，原本排定的婚禮計畫也得延遲，他一一打電話向家人、好友及相關廠商說明，只是這一延要延到何時，暫時不得而知。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 14 小時前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 19 小時前
被邱澤誓詞感動！陳怡蓉濕了眼眶轉頭找9年老公 見「這一幕」：算了
結婚4年的藝人邱澤、許瑋甯28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，賓客超過400人，邱澤的誓詞更感動不少來賓，不僅女星陳意涵聽到落淚，嫁給醫生的女星陳怡蓉也紅了眼眶，但就在陳怡蓉轉身想跟丈夫分享感動時，眼前一幕卻讓她無奈吐槽老公「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前