天后出嫁前也住宏福苑！見「鄰居長輩罹難」悲慟發聲：無法言喻的沉重

娛樂中心／綜合報導

香港大埔宏福苑火警傷亡慘重。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，造成嚴重死傷。香港天后謝安琪日前透過社群沉痛發聲，表示宏福苑是她從小成長的地方，她難以接受昔日家園被惡火吞噬，見到鄰居、長輩葬送火場，謝安琪更哀戚寫道：「我的心痛是無法言喻的沉重。」

香港天后謝安琪童年時期一直住在宏福苑。（圖／翻攝自謝安琪IG）

謝安琪11月30日發文透露，她自小住在宏福苑，直到出嫁前都未曾離開，宏福苑對她來說不僅是成長的家園，更承載了她的青春記憶，「眼見過往居住的單位、和各位看著我長大、愛惜我、關心我的街坊的家被吞噬，數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」

謝安琪連日來告別了多位鄰居友人。（圖／翻攝自謝安琪IG）

謝安琪回憶起街坊的哭泣聲與受困者的呼救，向奮不顧身衝往火場的消防員致敬，感謝他們無私的奉獻與不眠不休的奔波，更特別向在任務中不幸殉職的消防員何偉豪先生家屬致以深切慰問，並為仍在醫院治療的消防隊員送上誠摯的祝福。

雖然火勢得以撲滅，謝安琪深知災後復原是一條漫長的路，「那些失去家園、身心受創的，未來尚有漫漫長路要走，以及無數挑戰需要面對，我們的支持，不應只停留在這一刻。」謝安琪表示，每個舉動、每份心意凝聚起來，都是支撐受創家庭走下去的力量，呼籲外界能將此刻的傷痛轉化為長久的承諾，「創傷需要時間修復，而我們，願意同行陪伴。」

