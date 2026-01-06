天后向蔡依林看齊！長時間投入工作身體出狀況 「嚴重過敏全身紅疹搔癢」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

華語樂壇「美聲天后」周蕙暌違多年正式宣告回歸歌壇，首發同名單曲〈走〉一改過往悲情抒情歌路線，以Disco復古舞曲風格現身，踩著自信步伐，唱出不等待、不回頭的大女主宣言。過去一年，周蕙的生活不是在出差商演、巡演，就是在製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，不過終於能帶著已在去年12月31日正式發行的全新專輯全新風格《Where X 走》和大家見面，內心仍是無比激動。

周蕙推出新專輯《Where X 走》。（圖／群石國際提供）

至於身體近況如何？周蕙特別要大家放心，她透露，2025 年下半年正處專輯收歌與前期製作的關鍵階段，長時間高度投入工作，讓身體長期處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

為了密切掌握身體狀況，那段期間周蕙幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於2025年底數位專輯正式上架，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。現階段周蕙採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙則笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

周蕙近況曝光。（圖／群石國際提供）

全新專輯 《Where X 走》不僅在音樂風格上有所突破，更蘊含了周蕙對人生 的深刻哲思，周蕙坦言，人生曾歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」，不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達行動即是最好時機的信念——唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。

