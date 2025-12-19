天后回歸！蕭亞軒宣布跨年開唱 地點曝粉絲嗨翻

▲ 圖／翻攝蕭亞軒臉書

華語樂壇天后蕭亞軒自手術休養後，終於在今年6月登上節目復出，不過，粉絲始終沒等到天后開唱，今(19)日傳來喜訊，蕭亞軒宣布將登中國湖南衛視的跨年舞台，陪伴粉絲迎接2026年。

蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折，經歷5次開刀手術和復建，前陣子登上中國選秀節目《讓我來唱》擔任導師。而她上個月迎來出道26週年，也感性向粉絲喊話「我不再只是一個唱歌的女孩，我成為了一個懂得為自己而戰、為自己而活的女性。音樂，一直是我最真實的呼吸，也是我擁抱這個世界、讓世界走近我的方式。你們的掌聲、你們的留言、你們的等待、你們的陪伴…都是我靈魂最深處的力量來源，謝謝你們從不缺席，謝謝你們始終相信我。未來，我會帶著更勇敢的靈魂站上舞台，帶著更自由的心迎向每一次開始」。

當時許多粉絲也回應「等你back」、「期待台北演唱會」、「永遠的愛ELVA」、「好期待你開演唱會」、「非常期待，我們等妳回來」、「期待2026演唱會，加油」、「演唱會演唱會快來」。而蕭亞軒今日終於在臉書公布將登上中國的跨年舞台開唱，表示「新年伊始 全新舞台出發！唱給你們聽」，霸氣宣告天后回歸。

