天后孫燕姿耶誕節曝喜訊 官宣2026巡演回歸台北開唱

孫燕姿正式官宣2026年台北開唱。（圖／MAKE / MUSIC提供）

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，2025年橫跨8座城市、歷經18次落日，日前於南京站圓滿落幕。收官場尾聲，現場驚喜播放重新編曲的〈接下來〉，孫燕姿更親口承諾：「我們明年見！」隨即於今（25日）耶誕節重磅加碼，宣佈2026年上半年將繼續唱響台北、香港、吉隆坡、蘇州4城，成為歌迷最棒的聖誕禮物。

隨著巡演暫告段落，孫燕姿〈日落 Live〉單曲已在各大平台同步上線。這首歌記錄了萬人在光影交界處的集體共鳴，展現25周年最溫柔、堅定的自我回應。燕姿感性表示，這場巡演從概念到籌備，每一站都在不斷調整與進化。她坦言過程中雖有崩潰時刻，但強大的團隊總能將她「天馬行空」的想法完美呈現。孫燕姿也發文感謝南京兩場難忘的日落，並自我勉勵：「且行且珍惜！接下來，目的滑行努力前進。」

2025年巡演從新加坡起跑，走過上海、深圳、北京、高雄、重慶等地。孫燕姿在與家人共度聖誕佳節後，將全心投入2026年新年度巡演準備。明年除了已宣佈的4座城市外，也將規劃更多場次，延續「日落以後」的感動與期盼。

