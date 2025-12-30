天后實力！碧昂絲身家「突破十億美元」 夫妻資產破千億新台幣

即時中心／林耿郁報導

美國流行樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）正式晉升億萬富豪！知名商業雜誌富比士（Forbes）最新評估，碧昂絲個人淨資產已突破10億美元（約新台幣313億元）大關，成為全球第五位擁有「十位數」身價的音樂人，傲視群雄。

超吸「金」！富比士指出，碧昂絲與泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）、布魯斯・史普林斯汀（Bruce Springsteen），以及碧昂絲丈夫、饒舌歌手傑斯（Jay-Z）同列全球最富有音樂人行列；富比士估算，Jay-Z身價更高達25億美元，折合新台幣約783億元，也就是夫妻檔身家合計，超過千億新台幣大關。

碧昂絲2023年《Renaissance（文藝復興）》世界巡演總票房，接近6億美元（約新台幣188億元），使她穩居當代最具票房號召力的流行音樂人之一，與泰勒絲並列頂級娛樂天后。

她同時將巡演內容製作成演唱會電影，並透過與AMC戲院直接合作發行，全球票房約4400萬美元（約新台幣 13.8億元），其中近半收益直接入袋，成為藝人「去中介化」，自力經營獲利的成功案例。

2024年推出的專輯《Cowboy Carter（牛仔卡特）》則從音樂風格上回溯並重新詮釋黑人鄉村音樂根源，獲得高度評價，並首度讓碧昂絲拿下音樂界最高殿堂、葛萊美的「年度專輯」大獎，補齊她過往4度入圍，卻未能奪獎的遺憾。

富比士估算，《Cowboy Carter》巡演票房超過4億美元（約新台幣125億元），另有約5,000萬美元（約新台幣15.7億元）的周邊商品銷售收入。

巡演期間，Jay-Z、兩名子女及前「天命真女（Destiny's Child）」團員也曾登台助陣，話題性十足。

雖然巡演在倫敦托特納姆熱刺球場、巴黎法蘭西體育場雙雙創下紀錄，但部分場次銷售進度一度緩慢，主辦單位曾調降票價以填滿座位。不過，英國最高票價仍達950英鎊（約40,221元新台幣），為2025年訪英藝人中最高；最低票價也要價71英鎊（約3,006元新台幣）。

此外，碧昂絲為Netflix首度於聖誕節播出的NFL賽事演出中場秀，估計進帳5,000萬美元（約新台幣 15.7億元），另加上一系列Levi’s代言，約帶來1,000萬美元（約新台幣 3.1億元）收入；強大的吸金能力，讓她成為全球真正的頂級天后。

