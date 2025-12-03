天后工作「心絞痛」！鄭秀文宏福苑火災自責慚愧「幫不到忙」

鄭秀文近日忙於錄音等工作，對於未能及時親身參與宏福苑賑災互助工作感到慚愧難過。（鄭秀文IG）

香港新界大埔宏福苑日前發生造成嚴重死傷的五級大火，震驚全港，社會各界紛紛發起捐贈物資、提供協助等互助行動，展現港人同心。向來熱心公益的樂壇天后鄭秀文，亦在IG發布近千字長文，坦承因連日有拍攝工作在身，未能親身參與賑災互助而感到「難過慚愧」，更透露為爭取時間為災民祈禱，竟心急趕錯教堂，真摯字句令不少網友為之動容。

宏福苑大火發生後，全港陷入一片沉重與哀傷。鄭秀文在IG發文中直言，這幾天與所有人一樣都是「沉重和傷痛」，心頭壓著一股「難以言喻的、悶在心坎」的巨大情緒。然而，由於必須履行從早到晚的拍攝工作，讓她在事發之初，面對全城最無助和悲痛的時刻，卻「做不了什麼」，看著很多熱心市民親身到現場提供幫助，自己卻困在拍攝場地，讓她感到「非常難過慚愧」。

鄭秀文在IG發長文，透露在收工後趕往災民祈禱會，與十數位同心者一起祈禱，把無助化成力量。（鄭秀文IG）

鄭秀文坦言，儘管難掩心頭沉重的烏雲，但仍要敬業完成工作。她感性寫道：「心頭仍然壓着很沉重的烏雲，說不出的，像壓在喉頭。」後來她在網上偶然看到一則教堂將舉辦災民祈禱會，若拍攝工作能提早結束，或許能趕上；幸運地翌日拍攝工作提早半小時結束，她一收工便趕往會場，卻因心急去錯教堂，

還好及時抵達正確地點。在一個多小時的祈禱會中，她與十數位同心者「在淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量」，並在心願紙上寫下對災民、消防和醫護的祝禱。

她最後總結，心情依然沉重，會繼續默念受災、受傷和失去的人，希望他們能找到重新站起來的力量和據點，亦期盼愛是力量，願時間幫忙所有人療傷。

早在疫情期間，鄭秀文就常為社福團體當義工，親身到香港不同地區派物資給有需要的人。（翻攝自鄭秀文臉書）

