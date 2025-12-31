天后張惠妹台東跨年嗨唱〈三天三夜〉迎2026 A-Lin相約「明年再來」

張惠妹31日壓軸現身《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹31日壓軸現身《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，率領A-Lin、Saya、戴愛玲、葛仲珊、范曉萱、葛西瓦、持修、李英宏、桑布伊，一同合唱〈三天三夜〉揭開跨年倒數最高潮，並與台東縣長饒慶鈴、現場數萬名觀眾齊聲倒數，在璀璨煙火中迎接嶄新一年。A-Lin並和張惠妹相約：「我們住（台東）附近的，明年再來辦演唱會。」

倒數前的黃金時段由 A-Lin 坐鎮，接連帶來〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈你點的歌救了我〉、〈荒唐〉、〈失戀無罪〉、〈糾結重啟〉、〈不屑完美〉、〈我心已打烊〉、〈摯友〉等金曲，渾厚嗓音情緒層層堆疊，並驚喜與 張惠妹合唱〈連名帶姓〉，全場情緒瞬間被推至最高點。

倒數前的黃金時段由 A-Lin 坐鎮，帶來一連串金曲。（圖／台東縣政府提供）

精彩煙火在2026年的第一秒鐘炫麗引爆，共8千發長達約5分多鐘的煙火也讓在場民眾high翻。全體藝人合唱〈三天三夜〉後，張惠妹再度登場，帶來〈站在高崗上〉、〈What’s Up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈特別的人〉、〈我的存在就是愛你〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty Call〉，並與葛仲珊合體演出〈跳進來〉，90分鐘演出毫無冷場。

談及新歌〈我的存在就是愛你〉創作緣起，張惠妹透露，近兩三年忙於巡演的她，曾在一次偶然間聽見這首旋律，卻一直未完成。直到日前 90 歲的母親突發性失憶，雖仍笑臉迎人，卻一度忘記家人的名字，讓她內心百感交集。張惠妹坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸經過一段時間治療，張媽媽近日身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓她有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律，再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

