天后張惠妹返鄉跨年 台東市區旅宿近乎客滿

台東海濱公園跨年晚會的活動會場，一早將近200個攤商就開始忙著佈置場地、準備食材，提供200人吃的烤豬也開始慢火烤了起來；台東市觀光夜市促進會這次自己推出消費加倍券，花100元就可以消費200元，要刺激消費，希望衝出今年最後一天的好業績。

台東市觀光夜市促進會常務監事羅永豐說明，「所有的攤商都會收券，微光市集的部份也是1點開始發放。」

攤商高女士喊話，「希望大家一起經濟突飛猛進。」

由於這次跨年晚會邀請天后張惠妹返鄉演唱，吸引不少民眾來台東，30日已經有馬來西亞包機飛到台東，其中7成遊客就是要來聽張惠妹唱歌，台東市區的旅宿也幾乎客滿，更有外地民眾特地開露營車停在會場外海邊準備露營跨年。

遊客葛先生說：「這邊很大的卡司都在這裡啊。」

台東縣交觀處處長卜敏正指出，「目前台東市區各個旅宿業旅館和民宿的住宿率都達到9成以上，甚至許多飯店是滿房的。」

縣府預估這次跨年晚會可能湧入7萬人左右，警方一早就在各個路口管制，也規畫8處停車場提供民眾停車，呼籲大家要遵守秩序，更不要攜帶危險物品進場。