天后御用製作人被落日飛車激出靈感 cool nel d愛的密碼獻前世前人

cool nel d推出首張個人演奏專輯《reel mu$ic》。夕陽音樂提供



美國明尼亞波里斯全才製作人cool nel d今（11╱14）推出Lo-fi專輯《reel mu$ic》，他曾為「流行天后」麥莉希拉（Miley Cyrus）、葛萊美得主「美好冬季樂團」（Bon Iver）、麗珠（Lizzo）與9m88等人擔任演奏與製作，他表示：「這張專輯不為任何人，也不為市場，只為讓音樂重新活過來。」

出生於威斯康辛州的cool nel d自8歲開始吹奏薩克斯風，10幾歲便開始公開演出，作為職業樂手的他近期更在麥莉希拉專輯《Something Beautiful》單曲〈More To Lose〉中擔綱薩克斯風獨奏。

cool nel d首張個人演奏專輯《reel mu$ic》的誕生源於2年前1次巡演取消，被迫留在家中的他意外開啟了純粹為自己創作的旅程，他笑說這段宅錄時光重新喚醒了創作熱情，直到今年聽見「落日飛車」專輯《Quit Quietly》，那股「讓音樂再次活過來」的感覺令他一口氣完成整張作品，並僅將試聽版傳給主唱國國，「謝謝夕陽音樂願意相信這張作品，這是最純粹的我，而且我是幸運的」。

而11月對cool nel d而言意義非凡，除新專輯問世，也迎來女兒誕生，〈5〉是1首獻給新成員的溫暖問候，象徵他與太太、女兒及2隻貓的總和。而他最喜愛的片段之一來自〈supergrunge〉的尾段，使用他從泰勒絲（Taylor Swift）合作鼓手JT Bates收藏的60、70年代古董老鈸錄製，營造出渾厚低頻的能量感。

