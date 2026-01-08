天后挺天后！蔡依林騎巨蟒「釣出凱蒂佩芮按讚」 網笑：都愛騎動物

凱蒂佩芮（左圖）為蔡依林的演唱會舞台按讚（右圖）。（翻攝katyperry IG／thesquareddivision IG）

蔡依林日前在大巨蛋舉行《PLEASURE》演唱會，打造「奧運級舞台」，公牛、巨蟒、金豬及飛天馬車輪番上陣，為粉絲帶來震撼視覺饗宴。有眼尖網友發現，美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）給蔡依林的演唱會舞台按讚，掀起熱議。

巨蟒舞台藏寓意？ 創意團隊揭《PLEASURE》核心美學

蔡依林的舞台創意團隊「The Squared Division」近日在IG分享演唱會精彩畫面，可見蔡依林站在巨蟒造型舞台裝置之上，氣場全開。團隊指出，此次再度與蔡依林合作，打造一場融合體育場級演唱會與沉浸式劇場的震撼演出，內容探討「罪」所蘊含的轉化力量、在平衡中獲得的解放，以及女性作為創造、重生與進化之力的本質。

凱蒂佩芮親自給蔡依林演唱會舞台貼文按讚。（翻攝thesquareddivision IG）

團隊也表示，對這項龐大而艱鉅的創作感到無比驕傲，並感謝幕後所有成員的付出，同時向蔡依林致上無限感激：「感謝妳持續的信任、好奇心，以及彼此不斷突破界線的渴望。妳，是一位在藝術上無所畏懼的創作者。」

凱蒂佩芮不是第一次挺蔡依林？ 粉絲感動：天后惜天后

有粉絲發現，凱蒂佩芮給這篇貼文按了愛心。網友笑說：「兩位都喜歡騎動物」「天后惜天后」「女王支持女王」「優秀的人就是惺惺相惜」。更有人敲碗「兩位什麼時候合作」，有粉絲指出，兩人演唱會的舞者、舞台創意團隊有所重疊，風格自然產生共鳴。

凱蒂佩芮（右）曾為蔡依林（左）的裸鑽禮服按讚，表示很愛。（網路照片）

凱蒂佩芮2015年在超級盃中場秀表演，「騎獅子」進場蔚為經典。（翻攝X@Layzpotato09）

事實上，這並不是凱蒂佩芮第一次關注蔡依林，2023年蔡依林在《UGLY BEAUTY》巡演上穿上DISCO DADDY STUDIO製做的鑽石禮服，正面「大露三點」引發話題。當時凱蒂佩芮就為該件禮服的製做過程貼文點讚，更留言：「這可能是我有史以來最愛的禮服！」同樣引發話題。

