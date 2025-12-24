天后旁的台灣人／獨家！從UCLA學霸到泰勒絲舞台 她自我介紹「台灣人」

Karen S. Chuang（左）跟泰勒絲（右）在舞台上熱力演出。（翻攝IG／＠karenschuang）

35歲台裔舞者Karen S. Chuang（譯名：莊凱倫）在個人Threads頁面以英文介紹自己，列出舞團Entity Contemporary Dance成員、Hollywood Vibe教師、STEEZY Studio首席講師，以及UCLA 2012年畢業校友等身分，最後更以正體中文寫下3個字——「台灣人」。

社群自介最後3字 她用中文寫下「台灣人」

從Karen的社群內容可見，她與父母關係緊密，互動親暱，時常以濃濃的台灣腔與家人對話。她曾分享父親身穿紅色圍裙、在廚房料理的畫面，看到爸爸俐落翻鍋，她隨即用中文稱讚：「哇！一百分！很成功！」此外，她也在Threads的首篇貼文中表示，自己是「台灣移民的女兒」。

Karen在Threads頁面自我介紹，列出舞蹈相關職涯經歷，最後以正體中文寫下「台灣人」。（翻攝Threads）

小時候的Karen與媽媽。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen帶媽媽欣賞自己在泰勒絲「時代巡迴演唱會」的演出。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen曾在2023年與父母回到台灣旅遊，3人俏皮與櫻花樹拍照。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen分享走在台灣街頭、採買食物的畫面。（翻攝IG／＠karenschuang）

2023年12月，Karen曾與父母一同回到台灣旅遊，當時她已參與泰勒絲的「時代巡迴演唱會」將近1年。她在IG分享與父母走訪宜蘭、太魯閣、賞櫻、品嚐台灣美食的照片和影片。一段影片中，她用中文問媽媽：「妳解釋一下妳在做什麼？」媽媽回答正在宜蘭地熱谷煮玉米，她就對媽媽說：「好！加油！」

與父母返鄉找根 看見移民家庭的犧牲與愛

當時Karen感性發文：「過去3週，我與父母一起待在他們的故鄉。每次看見他們成長、出身的地方，總會讓我再次意識到，我們如今的生活是多麼不可思議、得來不易，也讓我心中充滿深深的感激。」

Karen把台灣味通通吃光光，看上去相當滿足。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen和父母在台北品嚐米其林餐廳「Taïrroir 態芮」。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen寫道：「我的父母1984年從中華民國，也就是台灣，前往美國，為的是讓父親能在加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）攻讀電腦科學碩士。我和哥哥都在加州出生、長大，成長過程中，常常需要在兩種截然不同的文化之間取得平衡，有時甚至感到掙扎，究竟該重視個人，還是群體？該優先追求自己的興趣，還是學業與教育？在養育我們的過程中，父母總是能優雅遊走於東方與西方，這兩套截然不同的價值觀之間。」

「時代巡演」的〈Red〉篇章中，Karen（左）與舞團成員以高能量舞步，和泰勒絲一起點燃全場氣氛。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen（左）與泰勒絲同台演出，近距離互動。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen（左）參與〈The Fate of Ophelia〉MV錄影，與泰勒絲合影留念。（翻攝IG／＠karenschuang）

Karen也進一步表示，能與父母一同回到他們的故鄉生活一段時間，讓她真正看見上一代為家庭所付出的犧牲與艱辛，看見父母如何在不只一個、而是兩個國家中，突破社會與經濟的重重限制，也見證那些在上一代看似不可能的事，如何在下一代成為能夠實現的目標。最後，她用中文寫下：「謝謝爸爸媽媽，真幸福有您給我的支持和愛心。」

