天后會神后! "台灣濱崎步"王彩樺鎮瀾宮防詐宣導
中部中心 ／ 中部綜合報導
農曆新年即將到來，詐騙集團也蠢蠢欲動更加猖狂，台中大甲分局舉辦防詐宣導，請來藝人白雲和王彩樺來到大甲鎮瀾宮跟民眾互動分享防詐經驗，也告訴民眾年節期間，喝酒絕對別開車，才能開心過好年。
大甲分局舉辦防詐防酒駕宣導活動 請來藝人白雲和王彩樺出席活動。（圖／翻攝畫面）
台灣濱崎步藝人王彩樺，來到大甲鎮瀾宮跟民眾宣導反詐騙，先帶來經典歌曲，保庇天后來到鎮瀾宮會見神后媽祖娘娘，廟前廣場擠滿民眾，一睹藝人王彩樺和藝人白雲的風采，兩人主持防詐宣導，妙語如珠，拜託民眾小心詐術，別被騙了
春節腳步將近 詐騙猖狂 王彩樺提醒民眾要特別小心詐術。（圖／翻攝畫面）
農曆年前尾牙聚餐多，過年期間，親友團聚難免小酌，切記也別酒駕，台中大甲分局在農曆年前舉行防詐宣導，請來藝人主持參與和民眾拉近距離，透過案例分享和互動宣導，要讓民眾安心過年。
