天后泰勒絲推紀錄片影集 未婚夫驚喜上台花絮全都錄

【緯來新聞網】坐擁14座葛萊美獎的美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）在Disney+推出6集紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》及巡演最終場全新錄製的演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》用最寵粉的方式紀念並總結這個橫跨近兩年時間、寫下無數人生篇章的傳奇演唱會。



紀錄片影集《The End of an Era》深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的生活點滴。除了本人的深度訪談，還有新生代創作才女葛蕾西Gracie Abrams、小天后莎賓娜卡本特Sabrina Carpenter、紅髮艾德Ed Sheeran以及英倫天籟Florence Welch等星光熠熠的驚喜演出者，更有家人好友們分享從未曝光的幕後故事。粉絲們也對泰勒絲與未婚夫、NFL美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的甜蜜互動期待不已，影集中也有拍攝未婚夫在倫敦場驚喜上台、公主抱泰勒絲等，觀眾同時能一窺巡演是如何從零開始打造，每個舞台設計、每套表演服，以及驚喜時刻幕後花絮。



於加拿大溫哥華拍攝的演唱會電影《The Final Show》已於Disney+上線，完整記錄了最終場演唱會，包括2024年發行的新專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》曲目精采演出。紀錄片影集《The End of an Era》則於12月12日起每週上線兩集。

泰勒絲推出演唱會紀錄片影集跟演唱會電影。

