天后濱崎步慘吞中共鐵拳！「平安落地」不到1天 上海演唱會強制取消

濱崎步上海演唱會今天卻戲劇性地宣布取消，這一突如其來的消息震驚了期待已久的歌迷們。（翻攝自濱崎步IG）

亞洲天后濱崎步原定明天（29日）在中國上海市舉辦的亞洲巡迴演唱會，在歌手本人抵達當地並報告準備順利後，今天（28日）卻戲劇性地宣布取消。這一突如其來的消息震驚了期待已久的歌迷，也讓濱崎步本人相當失落。

濱崎步昨（27日）才透過個人IＧ向粉絲們報平安，寫下「Please don't worry, I'm already in Shanghai」（請不要擔心，我已經在上海了），並附上多張私下照片，表示她已專心投入準備，承諾「會場見！」。

然而，就在她抵達的隔天，情勢急轉直下。營運演唱會的中國企業今率先證實取消，隨後，濱崎步本人也透過IG限時動態發布了「非常痛苦的通知」，向廣大粉絲證實了演出中止的事實。

濱崎步本人也透過IG限時動態發布了「非常痛苦的通知」，向廣大粉絲證實了演出中止的事實。。（翻攝自濱崎步IG）

濱崎步在聲明中透露了舞台搭建完成後又被迫取消的艱難過程。她指出，包括中國和日本的工作人員在內，總計200人的團隊，花了整整5天的時間通力合作，已於今上午完成了上海場的舞台搭建。但就在舞台完工後不久，卻於當天上午突然接獲了取消公演的要求。

她表達了極度的痛心與歉意：「我現在仍無法相信，無法用言語表達。非常抱歉。」她特別提到，對於無法讓約200名日中工作人員、舞者和樂隊成員登台，以及沒有機會親自向從中國各地、日本及其他國家聚集而來的1萬4千名粉絲（TA）致歉，就必須將舞台拆除的事實，感到無比的內疚和不捨。

濱崎步的亞洲巡演本已順利完成國內追加場次，士氣高昂地準備迎戰上海站，如今卻以這樣的方式告終。她最後引用了自己在巡演中的堅定信念：「我不會背對舞台，我會成為你生存的證明（わたしはあなたの生きる証になる）」，承諾將繼續努力，希望能與歌迷再會。

