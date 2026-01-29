天后突現身華府！公開力挺川普 曬合照嗨喊「我是頭號粉絲」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

西洋嘻哈天后妮姬米娜（Nicki Minaj）近來出席「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），在台公開力挺美國總統川普（Donald J. Trump），還直言是川普的頭號粉絲，「這永遠不會改變。」甚至痛批外界對川普的批判是霸凌、抹黑。

據外媒報導，妮姬米娜在登台後，立即與川普握手，她透露：「那些『帶有仇恨』的人，或是言論對我沒有影響。」她表示因為這些仇恨與抹黑，讓她更想支持川普，激勵大家更團結的站在川普那一邊，高呼：「我是總統的頭號粉絲，這一點永遠不會改變。」

廣告 廣告

據悉，妮姬米娜預計捐款15萬美金至30萬美金（約新台幣480萬至960萬元），資助粉絲創立川普帳戶（指的是美國最新通過的稅務、支出法案中新增的制度，全名為《第530A條個人退休投資帳戶》）。妮姬米娜在聲明中提到，非常愛粉絲們，因此希望看到他們生兒育女，健康快樂的成長，同時也希望其他人能體會到跟她一樣養孩子的快樂，「我知道養育孩子有時會很費錢，也很有挑戰性，所以我承諾會盡我所能去支持他們。」

更多FTNN新聞網報導

川普爆料吹牛老爹拜託他赦免 只是人家還耿耿於懷

陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣

韓27歲女歌手驟逝！死因未公開 經紀公司證實噩耗：告別式低調完成

