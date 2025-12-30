天后蔡依林登台北大巨蛋！ 腳踏巨蟒震撼全場

台北市 / 綜合報導

天后蔡依林再度刷新演唱會極限！她一連三天登上台北大巨蛋，打造超高規格的沉浸式舞台。其中最令歌迷震撼的，莫過於她踩著三層樓高、長達30公尺的擬真巨蟒，繞場演唱。從動感舞曲到經典情歌，蔡依林用震撼的視聽饗宴，陪伴粉絲度過2025年的最後時刻。

歌手蔡依林《美杜莎》說：「愛的悲戚，我是你藏在心裡那朵薔薇。」天后蔡依林再次突破極限，世界巡演一連三天站上台北大巨蛋，演唱會中化身「馴獸女王」，站在三層樓高30公尺的巨蟒上，邊唱邊跳震撼全場。

廣告 廣告

歌手蔡依林《美杜莎》說：「MY LOVE MY LOVE，這致命的愛火，已石化了我。」造型逼真的巨蟒時不時張開嘴，一路衝向觀眾席，Jolin就在這驚人的坐騎上，繞行大巨蛋一圈與歌迷近距離互動，即使巨蟒不斷移動，天后的氣息舞蹈依舊穩定發揮。

但演唱會上的「奇幻異獸」不只這一尊，現場的牛，莊嚴的音樂響徹台北大巨蛋，大批慶典使者吹起號角，巨型「慶典公牛」的繞場，也讓粉絲直呼「太扯了」，這回蔡依林砸下破億台幣，巨型擬真道具打造沉浸舞台，就是為了給粉絲極致視覺饗宴。

歌手蔡依林《D.I.Y》說：「ALL THAT DIRTY TALK GO PLAY IT ALL，三角地帶硬控牽引我。」精緻舞台優雅舞美，蔡依林一連演唱多首歌曲，其中當然也少不了經典情歌，歌手蔡依林《妥協》說：「愛到妥協，到頭來還是無解，綁著你不讓你飛，歷史不斷重演，我好累。」

演唱會規格全面升級，蔡依林展現天后水準，用驚人規格的感官盛宴，陪伴粉絲度過2025最後時刻。歌手蔡依林「紅衣女孩」說：「誰恨我，我加倍，誰愛我，我反饋。」

原始連結







更多華視新聞報導

蔡依林台北大巨蛋演唱會12萬張票售罄 暫無加場計畫

蔡依林演唱會搶票狀況多 網頁塞車要等「3萬分鐘」

蔡依林演唱會售票當機惹怨 主辦單位檢討：配合調查

