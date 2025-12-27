天后蔡依林跨年演唱會倒數！ 「週邊快閃店」搶先曝光

生活中心／綜合報導

華語天后Jolin蔡依林今年推出她的第15張全新專輯，同時在下週，一連三天舉辦巡演，這也是她首度在大巨蛋開唱，演唱會進入倒數時刻，更驚喜宣布，推出「快閃艙」，讓粉絲們搶先進入演唱會的感官世界。

時隔6年再發新專輯，歌壇天后Jolin蔡依林不只推出新作品，下週還將首度登上台北大巨蛋，開唱倒數，給足粉絲驚喜，12/27開始，先讓大家逛逛快閃店，買個過癮。蔡依林粉絲：「我國小的時候在菲律賓的時候，就有在聽她的歌，然後唱歌比賽也會唱她的歌，1/1要跟Jolin一起過，然後周邊（商品）我之前第一波預購，也買了超過一萬塊，Pleasure裡全部的歌，一定要全唱完，我是從上一場才開始看的，因為學生時期，比較沒有錢，我這次看兩場，（快閃艙）可以先看一下，東西長怎麼樣，如果有喜歡再買，很符合Jolin這次的Pleasure整個風格，整個周邊（商品）也很Jolin，這次沒有搶到（票）。」

蔡依林在大巨蛋開唱前，搶先推出快閃艙讓粉絲體驗。（圖／民視新聞）





從外頭就感受到強烈的色彩對比，蔡依林演唱會的快閃艙，就在大巨蛋週邊百貨旁，5天的快閃活動，粉絲依號碼入場，免去過長的等候時間，艙內依演唱會主視覺為概念，讓粉絲能打卡互動，想買週邊，則到艙外，掃QRcode，馬上能知道哪件有現貨。MV裡面的元素，都能在商品中找到蛛絲馬跡，像是這個命運之輪，還有限定版的T恤、像拆盲盒的語錄衣，從細節感受天后的用心。





蔡依林的快閃店呈現出演唱會主視覺。（圖／民視新聞）





蔡依林粉絲：「因為有些（明星）周邊，可能只有演唱會，過後就不會穿了，但她的東西感覺是，（演唱會）過後還可以繼續使用，喜歡10幾年有了，大概10點就來排隊，因為怕搶不到（喜歡的周邊），（下午）又帶朋友過來，大概（花）一萬塊，覺得她很努力，是大家的榜樣。」不少粉絲都是從小時候就開始認識Jolin，華語天后蔡依林推出第15張專輯，也被音樂帶往另個高峰，年底一連三天在大巨蛋巡演，倒數時刻，先讓大家進入繽紛的感官世界。





