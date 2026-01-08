天后變菜奇鴨挺台南 黃偉哲：台南好young世界看見

「台南好young」跨年晚會，在有限預算下邀集多組國內外高人氣藝人/天團演出，包括STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS等國際卡司，橫跨搖滾、抒情與流行曲風，台南跨年晚會化身為音樂國際舞台。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市政府今（8）日表示，已建立城市品牌的「台南好young」跨年晚會，在有限預算下邀集多組國內外高人氣藝人/天團演出，包括STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS等國際卡司，橫跨搖滾、抒情與流行曲風，台南跨年晚會化身為音樂國際舞台。其中，鈴木愛理7日在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，也特別上傳與「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文後幾小時內，即吸引超過5萬4千人按讚，粉絲紛紛留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

日本全能天后鈴木愛理在演出之前，除先前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，也利用時間走訪台南，將台南的有趣的、美好的、新奇的，全都記錄下來，並透過社群網路平台，公開給全世界知道，成為另類的「菜奇鴨」代言人。

「卡哇依！」鈴木愛理初次在媒體見面會上看到呆萌、可愛的「菜奇鴨」發出讚嘆聲。這是黃偉哲市長繼道地台南美食、農特產之外，在媒體見面會上特地準備的驚喜小禮「菜奇鴨」贈與鈴木愛理；因為鈴木愛理曾表示，很想逛逛台南的夜市，「一直聽聞台南夜市有很多有趣，好玩的東西，很想去看看……」「希望可以有機會，時間，親自探訪琳瑯滿目、充滿特色的台南夜市。」

鈴木愛理認為，台南擁有獨樹一幟的夜市文化，其喧鬧、樸實與充滿懷舊感的氣息，更是觀光客感受「台南感性」的絕佳景點，並期盼自己能發揮「菜奇鴨」吉祥物一樣的功能，受到大家的喜愛，「讓我們一起愛上台南，愛上夜市」，促進夜市商機的同時，也成為民眾日常消費與社交重心。

台南市長黃偉哲指出，夜市不僅是台南的縮影與象徵，更是美食、人情味、歡笑氛圍的代表，而不論來自日本、韓國或是其他國家的朋友，每每來到台南遊玩拜訪時，一定會安排夜市行程，體驗台南道地且豐沛的夜市庶民文化。

黃偉哲進一步強調，近年市府致力改善以往夜市給人的髒亂刻板印象，協助加強全方位、多元化的發展，希望讓更多好朋友喜歡台南夜市，體驗夜市的多元風貌與特色小吃，帶動夜市的經濟活力與永續化。

對於日本全能天后鈴木愛理以行動在社群平台分享台南之美，黃偉哲感謝之餘，一再強調，這無疑是成功吸引國際目光，仿佛是另類的「菜奇鴨代言人」，不僅讓更多海外粉絲看見台南的城市魅力，同時也藉「台南限定」的耶誕跨年慶典與國際藝人交流，持續推廣「台南好YOUNG」品牌，讓世界看見台南、走進台南。

南市府指出，「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍，象徵著傳統市場的熱鬧與多元文化。牠穿著市場圍裙、提著菜籃，頭戴斗笠，設計理念源自台南市場的豐富歷史，並融入了當地的特色元素，意外在社交平台threads爆紅，就連日本來的全能天后鈴木愛理也立馬成為菜奇鴨的粉絲，並強調「很榮幸可以與菜奇鴨做朋友，一起宣傳、推廣台南的美好」。

