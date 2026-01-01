天后超強諧音梗！A-Lin跨年改編《那魯灣》變「7-11」 釣出官方神回應

娛樂中心／程正邦報導

昨天（12/31）的台東跨年晚會被網友譽為「全台最強場次」，不僅有「妹神」張惠妹坐鎮號召陣容堅強，歌后 A-Lin 的真性情演出更是笑料百出。其中一段 A-Lin 即興將原住民經典曲目《那魯灣情歌》，改編成「超商版」的片段在社群媒體瘋傳，幽默神轉折不僅讓一旁的張惠妹看傻眼，更意外釣出 7-11 官方幽默互動，引發全網熱議。

A-Lin唱到一半突然提醒台下點歌的歌迷「要投錢」，逗得現場哄堂大笑。（圖／翻攝自Threads）

「那魯one, two, three...」 A-Lin神接龍 張惠妹表情成亮點

在晚會的即興互動橋段，下午就開喝的A-Lin超嗨，不但變成主持人金句連發，聽到台下歌迷點歌，順口唱起《那魯灣情歌》，她先是起頭唱出「那魯 one」，原本準備接唱的張惠妹也拿起麥克風蓄勢待發。沒想到，A-Lin 接下來卻不按牌理出牌，順著數字接連唱出：「那魯 two、那魯 three...那魯 Seven Eleven！」

這突如其來的諧音梗讓現場萬名觀眾瞬間爆笑，而站在旁邊的張惠妹更是露出「不敢置信」的錯愕表情，逗趣的反應被網友錄下後瘋傳，紛紛留言：「這段我看了十遍」、「A-Lin 真的喝得剛剛好，節奏太強了」。

7-11社群小編跟上時事，PO出那魯灣門市照片，引起網友熱議，「應該找A-Lin代言拍廣告」。（圖／翻攝自Threads）

官方真的回了！7-11 曬出「那魯灣門市」引發朝聖潮

這股「那魯 Seven Eleven」旋風也吸引了 7-11 官方注意。官方 Threads 帳號隨今天（1日）即發布一張位於新北市烏來的「那魯灣門市」實景圖，並配上 A-Lin 當時的歌詞與笑臉。

官方的神回覆讓討論熱度再度攀升，網友紛紛敲碗留言：「建議這家門市的開門音樂直接換成 A-Lin 版本」、「最強代言人出現了，超商真的不考慮請 A-Lin 拍廣告嗎」、「原本以為是隨便亂唱，沒想到全台灣真的有這家店」。

