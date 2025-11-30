天后遍路–稻鎮生活市集11/29-30苑裡舉行 啟動低碳騎旅方式探訪苗栗山海魅力
苗栗縣《天后遍路–稻鎮生活市集》11月29、30兩天在苑裡鎮愛情果園熱鬧展開，活動以「ESG低碳綠色行旅」為核心理念，結合信仰文化、藝術美學與在地市集，邀請民眾在秋收時節一同感受苗栗農村的永續風貌。
活動中並以自行車騎旅方式正式宣告「慢慢山海・綠色行旅」開跑，苗栗縣府農業處副處長蔡政新也在現場同步發布兩條全新主題遊程路線─海線「天后遍路」與山線「藝境慢遊」，並揭示遊程路線沿途的「ESG友善驛站」與「天后遍路期間限定優惠」活動，鼓勵遊客以低碳騎旅方式探訪苗栗山海，實踐永續觀光，感受綠色行旅魅力。
苗栗縣政府農業處蔡政新副處長邀請大家走讀苗栗山海線魅力遊程，往山線前進，以藝術為主打，推薦走訪藝術裝置、金牌農村，感受最道地的農村藝術與食農風景；往海線走，以天后遍路─媽祖文化為主打，推薦從信仰巡禮、海線文化走讀。整個遊程都以苑裡為樞紐來做串聯，在活動期間也推出8個 ESG 友善驛站的綠色旅行體驗，包含壢西坪休閒農業區、雙潭休閒農業區(鴨箱寶與山板樵)、苑裡農會-愛情果園、台灣藺草學會、通霄新埔社區、白沙屯拱天宮、湖東休閒農業區等，並搭配社群抽獎活動，讓大家在欣賞海線風景的同時，在每一站都能發現不同亮點，也能實踐永續消費、慢行旅遊。
另外活動中的「天后遍路一日騎旅」啟程儀式，車友自愛情果園出發，沿著海線單車漫騎、拜訪信仰據點，分別前往台灣藺草協會進行藺草文化巡禮、到慈護宮祈求路途平安、近中午到苑裡的慈和宮參拜並到附近的龍園餐廳用完午餐、緊接著自行車隊到通霄的慈后宮稍作休息補水並參拜祈福、接著抵達新埔社區進行淺山植物走讀與休憩品嘗社區推出的淺山植物小點補給、還參觀了百年木造海景車站-新埔車站、當然在這趟「天后遍路一日騎旅」中到通霄一定要去的鹽觀光工廠進行鹽山體驗及休息補充、然後車隊再度集合到通霄白沙屯火車站展開朝聖之路前往最後終點站通霄白沙屯拱天宮參拜並參加在拱天宮場區毒天后遍路-稻鎮生活市集。
這場《天后遍路–稻鎮生活市集》活動現場匯聚多組地方品牌與特色攤位，展售農特產、文創商品與手作體驗，舞台區則由多組音樂人與表演團體帶來「稻地聲活」系列演出，營造熱鬧且富有節慶感的秋收氛圍。
同場展出的地景藝術作品《守護》、《蜻定稻香》與《編織庇蔭》，由藝術家張樸勻創作，以飛鷹、蜻蜓與大型竹編帽呼應農村守護與自然共生意象，象徵農村的守護與庇蔭，成為現場最受矚目的打卡焦點，吸引眾多民眾駐足拍照。
苗栗縣鍾東錦縣長表示，這次活動不僅是一場秋收慶典，更展現苗栗推動ESG永續旅遊與友善旅遊環境的努力，未來將持續透過「天后神選藝境軸帶」的推廣，串聯信仰、藝術與永續精神，打造更多元、兼具文化深度的綠色旅遊體驗。
