天后闆妹震撼發言「其實那群好友，還有一對沒有被爆」 吸百萬網友瀏覽、猜測

（記者張芸瑄／綜合報導）男星王子（邱勝翊）捲入與網紅粿粿的不倫風波，持續在網路延燒。自范姜彥豐發文指控王子破壞其婚姻後，事件吸引廣大關注，演藝圈各方動向也成為網友追查焦點。如今，直播界知名人物「天后闆妹」突在threads開砲，再拋震撼彈：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，引爆新一輪猜測與討論。

該則貼文雖僅短短一句，卻引來極高關注，短短5小時內便累積104萬次瀏覽、1.3萬個按讚數與近700則留言。網友議論聲浪不斷，有人直言「要爆就直接爆，不然就是蹭熱度」，也有人聯想到過去演藝圈的「我知道誰懷孕事件」，直指這次爆料恐非孤例，質疑還有未曝光的內幕。

圖／直播界知名人物「天后闆妹」突在threads開砲，再拋震撼彈。（翻攝 天后闆妹Threads）

留言區更湧現不少針對王子親近女性友人的討論，有網友開玩笑說：「這波娛樂線太忙，活網仔快燒壞了」，也有人調侃，「現在看來葛斯齊果然不是空穴來風」。整起事件越演越烈，不只聚焦在當事人身上，相關圈內人也一一被點名。

面對網友留言，天后闆妹也頻頻親自回覆。當有人戲稱「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」，她竟回覆：「我覺得會有第三方自爆」，再度暗示事件仍有後續未曝光的發展。對於熟識網友留言「吃瓜」，她則語帶玄機地回應：「你明明就知道」，留下更多想像空間。

巧合的是，資深狗仔葛斯齊同日也於社群平台發文，爆出「西洋出軌團」內情不只一對，更點名這些藝人「假戲真做、行私慾之實」，痛批這種掩人耳目的手法在娛樂圈早已不是新鮮事，直言：「這套路在大陸早就看膩了」。

目前，當事人王子與粿粿仍未正面回應闆妹的發言或葛斯齊的指控。不過，輿論戰場顯然仍未平息，隨著爆料者一一現身，這場娛樂圈的情感風暴似乎才剛剛開始。

