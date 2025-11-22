天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
1977.11.19桃園縣長與中壢事件。（圖片來源／時報出版提供）
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海在許信良決定從政時警告他，提醒許信良的個性與政治抱負不適合在當時威權政治體制內生存。
然而，恩師一語成讖。許信良從政後，在1977年參與桃園縣長選舉，以「新精神、新人物、新桃園」為競選訴求，儘管這個競選主題中沒有任何一個字直接攻擊他的競選對手，但其力量足以重創對手。讓握有選票的桃園縣民不禁懷疑：一個在整個競選過程中完全任由黨部擺佈的縣長候選人，是否具備「民主精神」、「理想」和「擔當」，以及他是否能帶給桃園「新的願景和希望」？
同時，這本書不只是許信良個人成長至中壢事件的政治回憶，更是一段台灣從威權走向民主的思想史與運動史。它以真實親歷的事件為經、歷史反思為緯，貫穿英倫留學、政壇奮鬥與民主啟蒙的生命軌跡。
如果你們一定要作票，今天一定會出事
一九七七年十一月十九日投票當天整個上午，我的競選總部都籠罩在選舉舞弊傳聞不斷所激起的憤怒和不安之中。決戰十日所凝聚的信心和樂觀迅速轉化為行動的衝動。
最早收到的報告是：我們的黃帽子監票員在許多投票所遭到警察無端干擾，被驅趕到投票所外一、兩百公尺的地點，有的還被帶到警察分駐所問話；多數眷村甚至對我們的監票員暴力相向，不准他們執行監票工作。接著是更多更壞的消息：許多投完票的老人家說，他們只拿到三張選票，意思就是沒有縣長選票。而氣急敗壞的支持者前來總部舉發他們的里鄰長早上還在明目張膽買票的情事也讓總部的工作人員應接不暇。
我的對策直截了當：讓義憤填膺的支持者坐滿一輛輛開往出事投票所的巡邏車，以實力據理力爭。我的交代也很簡單。我們不尋求對抗，但也不退避對抗，絕不讓任何投票所，尤其是眷村投票所，有免於監票的特權。
九點左右，台灣省警務處長孔令晟來到我的競選總部。他說：
省議員，競選活動已經結束。不管今天的投票結果如何，希望選舉能和平落幕。
我說：
處長，如果不作票，我保證選舉和平落幕；但是，如果你們一定要作票，我也敢保證，今天一定會出事！希望處長能儘快讓上面知道。
北大出身的孔令晟，在出任警務處長之前是海軍陸戰隊中將司令。更早，他在郝柏村之後繼任總統府侍衛長。我曾經私下請教他對郝柏村的評價，他說郝柏村是國軍中極為難得的博覽群籍的儒將。我因此認為他是正人君子，對他坦誠相告投票當天的真實情勢，意不在恫嚇，也不在威脅。
整個上午，衝突事件層出不窮。
十點左右，有巡邏車隊回報，說龍潭鄉長廖國文被圍毆成重傷，因為在高原村替國民黨縣長候選人買票被拍照，竟摔壞拍攝者的照相機。廖鄉長是政工幹校畢業的退伍少校，買票應是奉命而為，而非個人行為。
十點半左右，發生了民眾抗議中壢二一三投票所主任監察員公然違法妨害投票的事件。這個事件終於成為燎原的星星之火，搖動了國民黨戒嚴政權，開啟了台灣歷史新章！
這個事件的發展過程是這樣的：
一對老年夫婦鍾順玉、郭塗菊前往設於中壢國小的二一三投票所投票，兩人擠在一張圈票帷。這時，正在旁邊排隊投票的年輕醫師邱奕彬和林火鍊看到擔任投票所主任監察員的中壢國小校長范姜新林進入圈票帷，對兩位老人家指指點點，手觸選票，當場向范姜新林抗議，告訴他「你不可以這樣！」走出投票所後，林火鍊又告訴鍾順玉，「你的票有一張廢票」。鍾順玉於是大聲嚷叫，他投票給２號許信良，卻被作掉。
由於民眾的舉發，這個案件很快交到坐鎮在桃園縣警察局中壢分局的桃園地檢處檢察官廖宏明手上。中壢分局正好座落在中壢國小的對面，中間只隔著縱貫公路。
鍾順玉、邱奕彬和林火鍊都做了筆錄，檢察官獨獨放過了范姜新林。范姜新林於十一點三十分又回到二一三投票所。
但是，中壢國小校長作票的消息已傳遍了整個中壢市區。中壢市民都不會認為他是無辜的，因為中壢市民早就不滿他在競選活動期間帶著老師滿街跑，替國民黨候選人拉票。
下午一點左右，看到作票的校長還活躍在投票所的一群憤怒的中壢市民堵在二一三投票所的門口，要揪出校長，和維持秩序的警察對峙。當時正在中壢分局督導安全部署的桃園縣警察局長王善旺，率大隊人馬，頃刻趕到，護送校長到分局。緊隨其後的，是要嚴懲作票校長的中壢市民。一場台灣史上空前絕後的大規模選舉暴動就這樣隨著中壢分局的包圍戰逐步展開。
這個時候，我的競選總部派出所有巡邏車到所有投票所，告訴我們的支持者中壢國小校長和中壢分局的事，要他們保護好自己的選票。我的老同學張鑑昭更有備而來：穿著整齊「派頭」的中山裝，坐著插有雙國旗的林肯牌黑色大轎車，沿著重要交通線「巡視」投票所，下達「中央黨部指示」：不准違法！不准出事！
下午四點，從中壢分局到中央路這段縱貫公路已被抗議的人潮擠得水洩不通。我知道我的「護票運動」已經大功告成。我知道我在這場選戰所發動的「人民戰爭」已經勝利在望。我知道當下最要緊的是「主帥不能受制於人」。我知道國民黨特務一定會不擇手段找到我，控制我。我於是悄悄搭一位朋友的車北上，沒有告知競選總部的任何人。
我在北上途中看到好幾部南下的鎮暴車。我知道這只會在群眾的怒火上火上加油。我知道這不會改變什麼。
開票之夜的我的競選總部
晚上十點過後，袁阿井告訴我，吳仁輔已經在中壢競選總部宣告我高票當選。當時宣佈的票數是二十二萬票對十三萬票，少數幾個尚未回報的地區不能影響最後結果。
《選舉萬歲》如此報導開票之夜的我的競選總部：
總部在吳仁輔的主持下，成為一個龐大的開票中心。大型擴音機不斷地報出黃帽子傳遞回來的各地票數，四、五個人負責將票數抄寫在大板子上。於是許信良的總部彷彿是忙亂的證券公司，人聲鼎沸，大家都等不及要獲知最後的結果。
有些後來的人沒辦法擠到前面，紛紛爬上帳篷的竹架，甚至還扯開帆布，探頭進來，加上數千人不斷地擠進擠出，總部的帳篷搖搖幌幌，驚險萬分。吳仁輔再三的請求群眾冷靜，但是大家的狂熱、喜悅，已經無法遏止了。
由於人群擁擠，形成一道無法突破的人牆，各地的黃帽子回來後，沒辦法將票數傳進總部。只聽到人牆末端有人高呼：「報票！報票！」，就有數十隻手將書夾從人頭上端傳遞進來，黃帽子最後的工作，便是這樣地由熱心的民眾通力完成。
每當擴音機報告許信良票數壓倒歐憲瑜時，群眾就響起如雷的歡呼聲。絕大部份地區都是許信良勝利，因此掌聲、歡呼聲綿延不斷。六點四十分，開票中心第一次統計雙方的票數是八萬多票對三萬多票，許信良遙遙領先。雖然當時只開出不到四分之一的票數，但是已經沒有人相信許信良會落選了。每個人都咧著嘴開心地等待最後必然的結果，開票中心就在成千上萬人不停的歡呼聲中邁向選戰最高潮的一刻。
當晚的電視是全省民眾注目的焦點，廣播員陸續報出各地選舉最新情報。有時從北部順序報起，有時是從南而上，但是每當碰到桃園縣長的選情時，就跳過不報。雖然許信良總部的開票中心在九點多已經廣播許信良以十九萬票領先歐憲瑜的十一萬票，也就是說選票最少已經開出三十萬張了，但是電視台一直依然沒有關於桃園縣長的消息；甚至到凌晨，全省絕大部分縣長都篤定揭曉時，電視仍然沒有播報桃園縣長選情的一絲消息。
十點，吳仁輔壓抑住激動、興奮的心情，以冷靜平穩的聲調向在場的萬餘群眾說：「各位地方父老，我向大家報告一個好消息，許信良當選了！」
剎那間，所有的民眾都禁不住興奮，大聲歡呼，互相祝賀，長久以來的期待終於成真，有些人相互擁抱，甚至流下淚來。
當時宣佈的票數是二十二萬票對十三萬票，少數幾個尚未回報的地區，不能影響最後結果。吳仁輔請求大家冷靜，同時宣佈許信良原訂十點的演講因為種種關係，臨時取消。
在場的萬餘人並沒有因為許信良的失信而懊悔，大家都興奮得無法自抑，四處傳播這個好消息。
當天深夜，直到凌晨，許多民眾仍然流連在總部。這座由竹架和木板搭湊而成的總部，在民眾的心中，永遠是一座不可磨滅的、堅強的民主堡壘。
官方公佈的最後得票數字，我以二十三萬五千九百四十六票對十四萬七千八百五十一票大勝我的競選對手，得票比例是百分之六十一點四八對百分之三十八點五二。在國民黨一黨專政的戒嚴時期，沒有任何其他非國民黨籍的縣市長候選人曾以超過百分之六十的得票贏過國民黨提名的競爭者。民社黨的楊金虎以百分之五六點六一的得票當選第六屆高雄市長，同樣是民社黨的高玉樹分別以百分之五三點零八和百分之五一點四九當選台北市第二屆和第五屆市長，是第八屆桃園縣長選舉之外最讓台灣人民津津樂道的戒嚴時期的三次選舉。
天命立體書封。（圖片來源／時報出版提供）
更多信傳媒報導
印度自製戰機「光輝」杜拜航空展墜毀 飛行員不幸罹難
曾批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」 日本議員請求驅逐出境
李洋部長頒國家運動產業發展中心董監事聘函 鄭仁傑榮任首屆董事長
其他人也在看
高樹農會族群融合米食饗宴 147號米壽司、66尺長初露克免費吃
屏縣高樹鄉緊鄰原住民鄉，呈現閩、客、原民文化融合的生活樣貌，屏東縣議員何春美、高樹鄉農會、高樹鄉婦女愛心協會，今（22）日舉辦族群融合樂豐年活動，現場用充滿芋香的高雄147號米製作出66大捲的壽司、另有66尺長的原民美食初露克、奇拿富等，免費請鄉親享用，參加人潮破500人。自由時報 ・ 6 小時前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 8 小時前
今天動了梅》羽球變貴族運動？一桶1700元 前國手蔡政羽揭漲價3大關鍵
牧德科技公司業務部經理、前羽球國手蔡政羽，近日在《今天動了梅》節目中直言，過去被視為「平民運動」的羽球，如今正一步步走向「貴族化」。國際比賽級羽毛球一桶約12顆，價格已漲到近1700元台幣，折合一顆約150元，比起幾年前買一桶球貴了八、九成，漲幅甚至超過國際金價，引發球友哀號。中時新聞網 ・ 12 小時前
垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門
舊金山多數家庭與小型商鋪即將面臨一筆新的生活成本壓力。根據舊金山市政府21日公告，市內垃圾收集服務提供商Recology...世界日報World Journal ・ 8 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 8 小時前
控訴真心換絕情 MAGA大將葛林請辭眾議員
具影響力的美國極右派共和黨議員葛林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布，將辭去她在國會的職位。美國總統川普(Donald Trump)在一週前撤回對這位昔日堅定盟友的支持。 在一支上傳到網路的影片中，2020年當選的喬治亞州眾議員葛林表示，她「向來在華盛頓特區(Washington DC)被看不起，而且從來未能夠融入其中」。 葛林表示，她不想讓支持者和家人忍受「來自這位我們共同為他奮戰的總統，對我的充滿傷害與仇恨的初選攻擊，雖然我會奮戰並贏得選舉，但共和黨很可能輸掉這場期中選舉」。 葛林先前一直是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的主要代表人物。她表示，將在2026年1月5日的任期最後一天辭職。 葛林力挺國會呼籲政府公布完整的性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。川普在7日宣布將撤銷對葛林的所有支持，並稱她是「胡言亂語的瘋子」。 川普隔天又在自家的真實社群」(Truth Social)發出多則推文，抨擊葛林是個「無足輕重的人」、甚至是共和黨的「叛徒」。 葛林的令人震驚之舉，是MAGA世界日益分裂的最明顯跡象，正值民主黨在這個月的期中選舉獲得強中央廣播電台 ・ 10 小時前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
雲林縣 / 綜合報導 想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅然決然辭職，回家鄉務農，還獲得百大青農獎！他不只自己的收成好，還想要大家一起好，所以推廣機具共享，更無私分享經驗和資源，讓務農小白不用再砸大錢，也不會力不從心；更把在地優質酸菜的製作過程，帶進校園和家戶，讓農作產銷更有出路，地方共生共好。 成本高農工缺百大青農得主「機具共享」打破困境。接過西瓜只要敲一敲聽一聽，就能知道是不是多汁又清甜，從小跟著爸媽務農耳濡目染，四十年一身好功夫的謝志坪，打赤腳忙進忙出穿梭西瓜田，但地不是他的幫忙收成品管，還無償出借搬運車，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「他們自己摸索要三年才學會，然後又多花錢貨車或搬運車，一台七八萬那一台幾百萬，剛回鄉一下子哪有那麼多錢。」土生土長的雲林縣大埤鄉人，謝志坪辭去工廠職務返鄉務農，在第一線看見傳統農作困境，也看到有心務農者的茫然與摸索，雲林縣大埤鄉青農謝志坪：「你不會的或是你需要機具小的機具，你沒有買可以先來跟我借，借完你還我不用等到你，做到非常有興趣才去買，不然你現在買一買做一年過去，你說你不要做了資源都浪費。」開放分享推動農業合作模式，農機技術人力資源共享，農忙期更主動協助鄰里，實現農業社群互助共好，更關注如何提高農民收益，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我會把我的經驗，還有一些技術教他們，讓他們慢慢一直提升，讓他們收入比較穩定，因為沒穩定的生活真的是，他們回來也真的不容易生存，所以我希望不會的，或是想要回鄉的，向我們請教一下，這樣才能創造雙贏。」注入新思維翻轉傳統農業，更在社區在校園導入食農教育，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我發現現在在地的孩子，竟然不會綁酸菜乾耶，在農會教綠色照顧站的阿公阿嬤，也要讓他們知道酸菜梅乾菜，要怎麼煮要怎麼吃要怎麼綁鹹菜乾，來變成一個商品讓他們了解，所以這套教完之後他們會了解認識我們大埤更多的鹹菜文化。」酸菜的故鄉雲林大埤，供應全台近八成的貨源，更是台灣重要的稻米產地，食農教育帶動在地認同，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「出社會要讓朋友知道，在介紹的時候要讓他們知道說，故鄉是第一名的故鄉，讓他們很驕傲地講出來。」腳踩熟悉的泥土他無私分享，一步一腳印踏實走在田埂上，為了農村永續播下希望種子。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
114年溪州鄉淨堤 三00位社區志工參與
溪州鄉公所與經濟部水利署第四河川分署為防治水資源遭受污染、提倡環保意識，特於今（二十二）日日上午於溪州鄉圳寮村堤防邊，辦理第九次聯合淨堤活動，並號召鄉內三00位社區社團環保志工共同參與。在鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄及前立委鄭汝芬及縣府秘書林芳娟等人員見證下，先頒發社區環保競賽獎金及環保宣傳，在全體人員誓師後，分成三組路線同時進行，將堤防附近的周邊垃圾清理乾淨。鄉長江淑芬表示，公所與河川分署每年辦理二次淨堤活動，今天是第九次，公所每次都選擇不同的地點淨堤，希望能將濁水溪堤防逐段清理乾淨。也頒發社區環保競賽獎金，第一名為圳寮社區，獲頒三萬元獎金，共頒發前八名獲獎社區。希望藉由清潔競賽，讓各社區都能動起來，自主維護家鄉環境的清潔。今天也號召三00位來自鄉內各社區的環保志工，前 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
小琉球傳鬥毆 兩海龜罕見開打 網友：一場60萬的紛爭
屏東小琉球發生鬥毆事件，還是在海上開打，不過，鬥毆的是兩隻海龜，目擊的潛水客錄下過程PO網，不到一天就有上萬名網友按讚，不少人也搞笑留言，說「小琉球的治安該管管了」、「這個勸架費很貴」、「一場60萬的...華視 ・ 1 天前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 1 天前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「台灣祭」展現山城魅力 苗栗特色農產首登日本京王百貨
日本東京京王百貨「台灣祭（台湾フェア）」，昨（21）日起一連6天在日本新宿京王百貨開幕，展區有由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本百貨公司核心場域，現場湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。東京新宿京王百貨「台灣祭」從21日至26日在京王百貨B1辦理，「自由時報 ・ 9 小時前
乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆
（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止， […]引新聞 ・ 7 小時前
天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投
洛杉磯縣天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（...世界日報World Journal ・ 8 小時前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 8 小時前
「5291」我愛JOY 千人伴身心障礙家庭齊健走
（生活中心／綜合報導）由台北靈糧堂潘秀霞牧師創辦的喜樂家族社會福利基金會，上午在台北市立木栅動物園舉辦「529 […]引新聞 ・ 8 小時前
老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥
台灣老樹救援協會今（22）日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。自由時報 ・ 8 小時前
「讓美國再次偉大」要角葛林 辭聯邦眾議員職務
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）今天宣布辭去國會議員職務。這名具高度影響力的極右派人物曾是美國總統川普的堅定盟友，不過川普日前撤回對她的支持。中央社 ・ 10 小時前
出事！許效舜不聽勸爆「嚴重意外」 清醒已在醫院病床
許效舜在他與鄭仲茵主持的東森《神之路》最新一集走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮， 自稱是「上天郵差」的他提到，他從小就有感應神明的體質，但年輕時很叛逆，甚至不願面對，「有一次，祂給了我嚴重的警告，告訴我會有大事發生，要我千萬別去，但我沒聽勸，結果真的出事，醒來時人已經躺在醫院的病床上了」，他當時才願意靜下心思考，發現上天真的在提醒他。中時新聞網 ・ 1 天前
綠823反核喊「一堆人得癌症」...3個月後解禁福食 名醫斥：太奇怪
衛福部食藥署昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。這讓胸腔科醫師蘇一峰覺得奇怪，更指綠營在今年823的重啟核能公投辯論會上，主張核電廠的可怕，如今過了3個月，態度竟然就變了。中時新聞網 ・ 8 小時前