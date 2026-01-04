「天品三」 1/20櫃檯買賣中心掛牌
群益金鼎證券主辦天品聯合股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債「天品三」(61993)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為1月5日到1月7日共三個營業日，預計1月9日開標，1月20日於櫃檯買賣中心掛牌。
「天品三」(61993)本次共發行2,500張，發行總面額為2.5億元，其中2,160張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為104.60元，每人最高得標張數合計不超過216張。
天品近年營運動能強勢回升，2025年前三季累計營收達新台幣1.37億元，年增率達100.01％，主要係受惠於生命事業及AI伺服器水冷散熱系統的專業清洗事業成長所致，尤其在AI事業方面，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，堆疊第3季營收來自AI清洗業務的營收明顯較第二季成長約166.87％、續創高峰，顯示AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。
