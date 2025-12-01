天品基隆孝光閣取得建照 擬辦6億元可轉債

【記者柯安聰台北報導】天品聯合企業(6199)1日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年第1季全面啟動動工程序。



天品表示，「基隆孝光閣」定位為全台首創「多元信仰×現代建築×家族傳承」複合式塔位園區，目前規劃總塔位1萬6194組、牌位1萬2760組，潛在總收益相較目前整體營運規模可望呈現高倍數成長力道，並可為天品集團未來3至5年帶來最良好的營運成長引擎，亦是此次公司於11月21日經董事會決議通過辦理第3次國內有擔保轉換公司債暨國內第4次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣6億元，發行期間皆為3年，募集資金用於轉投資子公司天品國際(股)公司所需。







(圖)天品位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案「基隆孝光閣」為全台首創「多元信仰×現代建築×家族傳承」複合式塔位園區，在宗教結構多元的台灣不僅具高度市場競爭力，亦對天品未來業務市場範疇帶來良好的發展空間。圖右為孝光閣。



天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計劃後，積極採取多元產業佈局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。（自立電子報2025/12/1）