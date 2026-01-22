天品打造高階AI伺服器清洗護城河 進軍Rubin供應鏈訂單到Q3

【記者許麗珍／台北報導】天品(6199)從傳統生命服務產業轉型至AI高科技領域，打造高階AI伺服器清洗護城河，其AI伺服器液冷散熱系統清洗解決方案吸引國內外主流客戶，近日更斬獲新客戶針對國際知名AI晶片供應鏈的Rubin散熱系統供應商訂單，訂單能見度至今年第3季以上，預計單月整體產能規模可較原先提升逾30％。

隨著全球AI運算、高效能伺服器需求與資料中心部署加速，天品所打造的AI伺服器液冷散熱系統清洗解決方案，已吸引多家國內外主流客戶合作，近日更進軍Rubin供應鏈，預計可使單月整體產能規模較原先提升30％以上，為2026年營運成長注入強勁動能，成為推升天品集團未來營運成長的小金雞。

根據研究報告Research Nester指出，全球AI伺服器市場規模在2025年將達1,698.1億美元，預計從2026年起將以年複合成長率35.2％速度放大，至2035年將達到3.47兆美元。另根據Future Market Insights報告指出，生成式AI和機器學習應用對運算能力的龐大需求，使得GPU處理和高密度伺服器配置增加，將帶來嚴峻的散熱管理挑戰，包括NVIDIA H100和AMD MI300X等現代AI晶片，其單GPU功耗超過700W，產生的熱密度遠超過風冷系統的有效散熱能力。

由於液冷技術能夠提供維持最佳運轉溫度所需的散熱能力和效率，同時還能實現更高的機架密度和更佳的能源效率，堆疊全球液冷市場規模持續放大，預計將從2025年的32億美元，成長到2035年的約157億美元，預測成長125億美元，成長達390.6％，為天品集團與相關供應鏈提供長期營運成長土壤。

天品旗下子公司奈科潔淨科技，專注於AI伺服器水冷散熱系統、先進散熱模組等之分歧管、水箱等高潔淨度清洗與品質管理服務，已成功切入資料中心及AI伺服器製造供應鏈，並成為多家國際級伺服器、散熱系統等供應商的合作夥伴。

天品表示，隨著AI伺服器運算效能與功率密度快速提升，除了創造公司AI伺服器清洗業務需求攀高，同時客戶對液冷散熱系統與關鍵零組件的清洗品質與可靠度要求明顯拉高，早期客戶對清洗精度的標準多落在150微米（μm）等級，隨著先進製程伺服器與液冷技術導入，目前部分客戶已明確要求清洗殘留控制需進一步提升至25μm等級，大幅提高製程穩定度、清洗配方、設備精密度與品質控管能力的門檻。

天品進一步表示，奈科潔淨憑藉長期累積的高潔淨清洗技術、獨家R01化學清洗配方、Class 100無塵室環境與多重精密檢測流程，已能穩定滿足客戶日益嚴苛的技術規格，目前奈科潔淨既有產線可以達到75um等級的清洗服務，並通過客戶的長時間驗證。

天品表示新的產線預計以達到25um等級為目標，另已與客戶一同測試最新Rubin伺服器散熱產品；由於25μm等級清洗屬高技術門檻服務，非僅靠設備投資即可複製，也非短期可替換，有助於形成明顯的進入障礙與技術護城河，提升客戶黏著度與合作深度，並為公司在高階AI伺服器供應鏈中建立具防禦性的高度競爭力。

展望2026年，隨著公司新客戶加入、擴增新產線投入運作、新技術服務升級等三大引擎動能齊發，加上市場對AI伺服器清洗服務需求持續上升，天品預期 AI伺服器清洗業務將為整體營運成長帶來更顯著的貢獻，公司亦同步規劃找尋合適廠房，擴大產能規模。

