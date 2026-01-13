天品深化ESG 優化營運結構與事業組合

【記者柯安聰台北報導】天品（6199）表示，在AI高科技業務展現強勁成長動能之際，天品同步深化集團ESG永續經營布局，持續優化整體營運結構與事業組合。近期正式納入集團體系的「原鄉生命」，將成為天品生命服務事業的重要一環，不僅強化集團營運穩定度，更體現企業在社會關懷與文化永續上的長期承諾。原鄉生命長期深耕基督教原住民生命禮儀服務，服務範圍遍及全台原住民部落，是台灣少數專注於原住民基督徒生命禮儀的領導品牌。其服務模式兼顧宗教信仰、族群文化與生命尊嚴，長年累積穩定服務量能與良好口碑，在原鄉社會中具備高度信任基礎。相較一般平地禮儀服務，原住民案件多需於山區執行，流程更為複雜，亦須投入更多人力調度與文化理解，形成具專業門檻且不易被取代的服務市場。







(圖)天品將「原鄉生命」納入集團，強化營運穩定性並展現對原住民生命禮儀服務的社會關懷與文化永續承諾，打造專業且不可取代的服務市場。圖中天品董事長李振寬。



天品表示，透過此次整合，不僅可導入集團在制度化管理、人才培育與服務流程標準化上的經驗，協助原鄉生命提升營運效率與永續經營能力，同時也能確保原住民生命禮儀服務在尊重文化傳統的前提下，持續穩定提供，達成企業成長與社會價值並進的目標。



董事長李振寬指出，天品藉由此次併購，除了為集團帶來穩健的營收與獲利來源，更重要的是實質擴大我們在偏鄉與原住民族群的服務覆蓋範圍，落實企業社會責任。我們希望藉由企業資源的投入，讓具文化意義與社會價值的生命服務能長期被保存與傳承，這正是天品推動ESG永續發展的重要實踐。（自立電子報2026/1/13）