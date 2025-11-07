天品3Q賺0.8元贏去年 10月營收月增8.90％

【記者柯安聰台北報導】天品聯合(6199)7日召開董事會，通過2025年第3季合併財報。第三季合併營收達8395萬元，透過損益按公允價值衡量之金融資產利益貢獻3008萬元，稅後淨利4928萬元，每股稅後盈餘0.80元，較第2季營運虧轉盈，單季獲利已賺贏去年全年的0.6元。累計前3季合併營收1.3715億元，年增1倍，稅後淨利2796萬元，每股稅後盈餘0.45元。



天品表示，第3季營運主要受惠於AI伺服器水冷散熱清洗業務動能持續放大，帶動旗下子公司「奈科潔淨科技」清洗事業營收占比提升至62.35％，成為公司另一作營運成長關鍵引擎，加上生命服務事業持續貢獻穩定現金流，兩大事業體形成「穩健＋成長」的雙軸架構。並在產品組合優化、成本費用嚴控下，公司第3季整體毛利率達39.51％、營業利益率達21.03％，在第3季也認列業外投資評價利益的加持，帶動整體獲利表現顯著回升，第3季順利由虧轉盈，營運結構展現明顯的質變與彈性。



天品10月合併營收3786萬元，較9月的3476萬元成長8.90％，延續第3季以來的成長趨勢。累計1至10月合併營收1.75億元，年增125.69％，再度改寫歷年同期新高紀錄。（自立電子報2025/11/7）