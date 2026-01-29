天啊！禽流感蛋品外流7125台斤 苗栗商行確認全數賣出



台中市豐康畜牧場涉嫌未通報禽流感疫情，期間仍持續將雞蛋流入市面。經統計，該牧場自1日至27日共流出雞蛋7125台斤，其中有4640台斤供應至苗栗縣竹南鎮的上圓商行。苗栗縣政府衛生局今天（29日）前往該商行稽查，確認相關蛋品已全數售出，且皆為一般散客購買。

台中市衛生局指出，豐康畜牧場飼養的蛋雞確診感染禽流感，但業者未依規定主動通報疫情，並私下掩埋病死雞隻，在事件曝光前仍持續出貨雞蛋。台中市衛生局今日公布流向資料，顯示該牧場於1日至27日期間共計釋出7125台斤蛋品，分別流向台北市、苗栗縣及台中市等地，其中苗栗縣上圓商行接收數量為4640台斤。

苗栗縣政府衛生局表示，昨天接獲台中市衛生局提供的相關資訊後，立即以電話通知位於竹南的上圓商行，要求先行將疑似問題蛋品下架。不過，業者回應，相關雞蛋當時已全部售罄。

衛生局人員今天實地前往商行進行稽查，現場確認店內已無任何雞蛋存貨。業者向稽查人員說明，自1日起陸續向豐康畜牧場進貨，最後一批進貨時間為24日，數量約400多台斤，並於隔日即全部售出，購買對象皆為一般零售消費者，並非固定通路。

苗栗縣政府衛生局表示，由於現場已無蛋品可供下架，也難以追蹤後續流向，稽查人員已要求業者主動對外公布相關資訊，若有熟客曾購買來自豐康畜牧場的雞蛋，務必主動告知消費者。如仍有剩餘蛋品，也應配合辦理退貨。同時，衛生局也提醒民眾，購買雞蛋後務必充分加熱再食用，避免生食或半熟，以降低健康風險、確保食用安全。（責任編輯：殷偵維）

