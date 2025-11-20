一天喝10瓶酒！他酗酒成性忘工作竟罹患「酒精性失智症」醫揭致癌風險

記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一時失志免怨嘆，但喝酒喝多了則可能導致失智。隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。醫師提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。

52歲的林老闆（化名）是一位生意人，交友廣闊、應酬頻繁，長年下來一天常常喝掉十多罐啤酒，或是半瓶威士忌，甚至習慣靠酒助眠。起初只是偶爾忘記事情，但漸漸出現記憶力明顯缺損，工作上判斷不再精準，連帶影響公司經營。在家人的陪伴下就醫，經臨床詳細問診、認知功能測驗以及影像學檢查，確診為「酒精性失智症」。所幸及早接受戒酒藥物治療、動機式晤談與團體治療，停酒3個月之後，林老闆的記憶力與工作表現得以逐漸部分改善，避免了進一步惡化。

廣告 廣告

飲酒者為何有比較高失智風險？北市聯醫松德院區成癮防治科醫師洪研竣表示，酒精代謝物-乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。

他說，根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒），是一個確定的失智症危險因子。2024年國際知名期刊《The Lancet》收錄30萬位飲酒者資料更顯示，飲酒與失智症發生有其因果關係。

除了直接的神經毒性，酒精也會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，病人可能出現眼球運動異常、步態不穩（導致跌倒）、嚴重的失憶與虛談症狀，讓病人與家屬承受沉重照護壓力。洪研竣呼籲：酒精不是保健品，「長期飲酒會增加失智風險」；若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，及早戒酒最能降低傷害；若發現親友出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

侵占幹細胞研究害損失122億！教授夫妻控檢方被誤導 北醫駁斥：誤導視聽

消滅「直美」！衛福部修法「醫師需受訓才能做醫美」醫事司揭受影響人數

耳鼻喉科擬改「耳鼻喉頭頸外科」衛福部曝「真正原因」：還是可看感冒

民眾省荷包！健保費確定「明年不調漲」健保會：維持現行費率5.17%

