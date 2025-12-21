一天四季成常態 衣哥ICE FORCE恆溫打底應戰溫差

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／桃園報導）近年氣候變化劇烈，早晚溫差明顯擴大；台灣中堅紡織企業衣哥實業表示，對長時間從事戶外作業的工作者而言，經常出現「一天經歷四季」的情況，中午高溫曝曬、傍晚氣溫驟降，不僅影響工作舒適度，也考驗服裝機能的應對能力。

圖／「衣哥 ICE FORCE」採用Y型斷面環保紗，透過物理性原理反射紅外線，並增加纖維表面積加速水分蒸發，兼具速乾與抗UV效果。（EGO Workwear 衣哥制服臉書）

因應秋冬期間仍頻繁出現的高溫天氣，深耕機能服設計與製造多年的衣哥實業指出，與其反覆穿脫外套，不如從打底層著手，選擇具備恆溫調節功能的服裝，更能有效因應極端溫差；其主打產品「衣哥 ICE FORCE」採用Y型斷面環保紗，透過物理性原理反射紅外線，並藉由增加纖維表面積加速水分蒸發，兼具速乾與抗UV效果，有助於降低長時間曝曬所造成的悶熱感。

圖／衣哥實業設計師李莉庭強調，每一件機能服的誕生，都源自於對使用場景的深入理解，從布料挑選、工藝製程到穿著舒適度，皆經過反覆驗證。（衣哥實業提供）

桃園市平鎮區EGO衣哥實業創辦人劉光安強調，「衣哥 ICE FORCE」的布料具備快速導汗與速乾特性，能在大量流汗後迅速排出濕氣，避免汗水滯留造成不適；當傍晚的氣溫下降或冷風來襲時，仍可維持體表乾爽與相對穩定的體感溫度，降低忽冷忽熱帶來的影響。

針對市面常見以Q-max值作為涼感的指標，劉光安進說明，Q-max僅代表瞬間接觸涼感，並不適合長時間曝曬的工作環境；相較之下，ICE FORCE所採用的Y型異型斷面紗，著重於長時間的物理隔熱與排汗速乾，可有效避免「汗濕冷（Sweat Chill）」現象，在晝夜溫差大的環境中維持皮膚乾燥與體感恆溫。

劉光安直言，真正有經驗的戶外工作者，往往從基礎穿搭就開始講究，選對合適的恆溫打底層，不僅能提升全天候作業的舒適度，也有助於維持工作效率，成為面對氣候變化的重要後盾；面對秋冬午間的「夏季延長賽」，你需要應對極端溫差的「恆溫調節層」，懂得穿這件打底，才是懂行老江湖。

