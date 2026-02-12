《天國的階梯》真打內幕曝光！朴信惠忍痛不落淚 母親心碎至今不敢看

記者林宜君／台北報導

近日朴信惠在綜藝節目中談起出道初期的拍攝經歷，一段「真打30多個巴掌」的往事再度掀起討論。（圖／翻攝自 SBS Entertainment YT ）

從13歲童星到收視保證的女主角，朴信惠一路走來並非全是光鮮亮麗。近日朴信惠在綜藝節目中談起出道初期的拍攝經歷，一段「真打30多個巴掌」的往事再度掀起討論，連母親都坦言至今無法重看當年的成名作。朴信惠2003年以電視劇《天國的階梯》嶄露頭角，當時年僅13歲，在劇中飾演崔智友角色韓靜書的童年時期。該劇為韓國SBS電視台播出的人氣作品，也是她廣為人知的起點。她近日在節目《對於我來說過於刻薄的經紀人》中與李瑞鎮、金光奎等前輩餐敘，首度細談當年拍攝內幕。

朴信惠2003年以電視劇《天國的階梯》嶄露頭角，當時年僅13歲，在劇中飾演崔智友角色韓靜書的童年時期。（圖／翻攝自SBS Entertainment YT）

朴信惠透露，劇中有一場遭繼母掌摑的戲份，為了畫面真實感，導演要求「真打」。因鏡位反覆調整，同一場戲前後被打約30多次。當時年紀尚小的她雙頰通紅、眼眶泛淚，卻強忍情緒完成拍攝，不敢在鏡頭前哭出來。朴信惠坦言，為了不讓父母擔心，也不想耽誤劇組進度，只能在收工後躲進廁所痛哭，或獨自到漢江邊散步平復情緒，擦乾眼淚後再回到片場繼續工作。這份超齡的忍耐與敬業，連導演都曾感嘆她個性十分堅韌，形容她「太『毒』了」。

朴信惠的母親也首度談及此事「我到現在都還不敢看《天國的階梯》。」（圖／翻攝自SBS Entertainment YT）

當天節目中，朴信惠的母親也首度談及此事。她表示，當年女兒回家從不訴苦，自己並不知道拍攝現場竟如此辛苦，直到後來聽工作人員轉述才明白真相。她心疼地說：「我到現在都還不敢看《天國的階梯》。」李瑞鎮聽完後半開玩笑表示：「如果是那種導演，以後真的不用再合作了！」一旁的金光奎則認為，正是這樣的毅力，才讓朴信惠走到今天的位置。李瑞鎮也感嘆，如今拍攝環境與過去相比已大不相同，很難想像一名小女孩當年承受的壓力。

如今的朴信惠，早已憑《繼承者們》、《皮諾丘》等作品奠定實力派地位，也建立家庭、迎來人生新階段。（圖／翻攝自朴信惠IG）

如今的朴信惠，早已憑《繼承者們》、《皮諾丘》等作品奠定實力派地位，也建立家庭、迎來人生新階段。童星時期的辛酸或許成為成長過程的一部分，但也讓外界重新看見她背後的努力。節目播出後，不少網友留言表示：「女神果然不是一天造成的」、「看完更敬佩她了」。

