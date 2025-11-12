天團主唱遭詐騙！輕信電信公司說中獎 「填完資料被盜刷十幾萬」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

金曲樂團宇宙人即將在12月20日於台北小巨蛋開唱，近期他們兩首全新單曲〈不曾寧靜的夜〉與〈彩虹〉，這次演唱會主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷穿越青春、重溫最純粹的音樂感動。為了回饋一路支持的宇宙友們，宇宙人特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於11月13日晚上8點在節目中無預警Call Out給幸運歌迷。團員事前還沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

宇宙人將於13日晚上8點打電話給幸運歌迷。（圖／相信音樂提供）

面對即將登場的「Call Out電話亭」互動，宇宙人既期待又緊張，甚至開始預演「被誤會」的情境。小玉打趣表示：「如果對方接起來大罵我們是『詐騙』，我就直接唱歌給他聽，證明我們自己！不過對方可能會更懷疑說『不要用AI聲音騙人！』」方Q也笑回若被掛電話，「我會稱讚他很有危機意識。」阿奎則笑說，宇宙友一向腦洞大開，「除了點歌、許願，我更期待他們會說出什麼驚人金句！」

宇宙人將打電話給幸運歌迷，希望粉絲不要以為他們是詐騙集團。（圖／相信音樂提供）

現實生活中詐騙集團太猖獗，近期聽聞太多風風火火的詐騙案件，讓三人也回想起親身經歷，方Q坦言自己真的曾被騙過：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為劇情如出一轍，聽起來太尷尬了。但他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

