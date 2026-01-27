天團幕後推手胰臟癌病逝！Toro全黑現身告別式 悲憶最後合作

【緯來新聞網】Toro今（27日）現身喬傑立經紀人兼宣傳部經理Simon（吳權浩）告別式，悲傷表示去年（2025）出書《我們沒有約好的明天》就找Simon陪著宣傳，想起對方總是很照顧人，忍不停頓一下緩和情緒。

Toro悲傷回憶好友。（圖／記者陳明中攝）

Toro剛出道就和Simon認識，猜想對方生前最後一個通告活動應該就是自己的簽書會，「我請他幫忙，然後他認真的幫我做完簽書會，那時候他還蠻健康」。他透露，Simon是一個不報憂的人，所以生病後期很嚴重都沒講，「他就是有點生病，（會說）馬上就好了，他是這樣講的」。



Simon妹妹代表家屬致詞，喊哥哥小名「寶寶」，表示哥哥人緣很好，大家都向她說他的好，「在哥哥生命最後半年，慶幸我們相處沒有遺憾，常說我愛你，我會繼續帶著你的精神跟媽媽活下去」。



Gino紅眼眶追憶跟Simon相處點滴，「之前Simon當我經紀人，隔20年再合作，之後他胰臟癌初期，勸他好好休息，中間有一段時間轉好，去年狀況直轉直下。他是真的很辛苦，瘦了2、30公斤，約好之後一起運動，沒想到接到離開消息，對他來說是解脫，他有好人緣，今天幕前幕後的人都來送他」。

廣告 廣告

Simon在演藝圈人緣極佳。（圖／記者陳明中攝）

Gino和好友的約定無法完成了。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

五月天免費演唱會吸3.6萬人！阿信突被他搶吻都呆住了

劉德華演唱會不畏颱風如期舉辦 全額退票資訊公開